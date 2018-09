Il Parlamento Ue condanna Orban | populisti sconfitti Ora la parola ai leader

Riciclaggio - daspo per condannati : Parlamento Ue approva direttiva M5s/ Ultime notizie : "corrotti via da P.A." : Riciclaggio, Parlamento Ue approva il daspo M5s. Ultime notizie “Maggiore collaborazione fra gli stati membri”. Esultano gli eurodeputati grillini dopo l'approvazione(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:43:00 GMT)

Riciclaggio - Parlamento Ue approva direttiva proposta da M5s : ‘Stati dovranno varare daspo per condannati’ : Gli Stati membri dell’Unione europea dovranno varare sanzioni accessorie per i condannati per Riciclaggio che non potranno più fare affari con la pubblica amministrazione né accedere a finanziamenti pubblici o candidarsi a cariche elettive. Lo prevede la nuova direttiva approvata dal parlamento europeo. “Chi ricicla denaro proveniente da attività illecite sfrutta i ‘buchi‘ che si vengono a creare a causa di legislazioni ...

Orbán - ok dal Parlamento alle sanzioni : le lacrime della deputata dei Verdi promotrice della condanna all’Ungheria : Il Parlamento europeo ha approvato la relazione di condanna nei confronti dell’Ungheria dell’eurodeputata dei Verdi, l’olandese Judith Sargentini, che dà il via libera all’articolo 7 dei Trattati (che avvia l’iter per eventuali sanzioni a carico di un Paese). Subito dopo il voto, con il sì di 448 deputati (contrari 197 e 48 astenuti), ci sono stati gli applausi e i complimenti diretti a Sargentini, che non ha ...

Parlamento Ue condanna Orban - ora decidono i leader : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Parlamento Ue condanna Orban : ANSA, - BRUXELLES, 12 SET - Il Parlamento europeo ha approvato la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria, dando così l'ok all'applicazione dell'articolo 7 dei Trattati, che nella sua ...

Orban condannato : Parlamento Ue approva sanzioni a Ungheria/ Ultime notizie M5s-Lega divisi : cosa cambia ora : Migranti, Orban condannato dal Parlamento Ue: approvata procedura verso sanzioni all'Ungheria, le Ultime notizie dopo il voto diviso di Lega e M5s. cosa cambia con l'articolo 7?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:39:00 GMT)

Il Parlamento europeo condanna Orban : Il Parlamento europeo condanna il presidente Ungherese Viktor Orban. Ora tocca ai leader europei decidere.Il Parlamento chiede di aprire la procedura contro l'Ungheria per violazione delle norme sullo stato di diritto. L'assemblea ha approvato la risoluzione di Judith Sargentini sulla situazione in Ungheria, chiedendo di aprire la procedura prevista dall'articolo 7 del Trattato in caso di violazione dei diritti fondamentali come democrazia, ...