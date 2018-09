Il Parlamento Ue approva la nuova direttiva sul copyright 

L'EuroParlamento ha approvato la nuova direttiva sul copyright : Via libera del Parlamento Europeo alla direttiva sui diritti d'autore nel mercato unico digitale. La proposta sul copyright è stata adottata con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni.Approvate anche alcune modifiche proposte dal relatore Axel Voss agli articoli 11 e 13 della direttiva, che erano stati contestati in una campagna a favore della libertà di internet. Il via libera della plenaria apre ora la strada ai ...

Orban - Parlamento Ue approva sanzioni contro Ungheria : Il Parlamento europeo condanna Viktor Orban. Strasburgo ha approvato la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria, dando così l'ok all'applicazione dell'articolo...

Cuba - Parlamento approva progetto per una nuova Costituzione : Cuba, Parlamento approva progetto per una nuova Costituzione Cuba, Parlamento approva progetto per una nuova Costituzione Continua a leggere L'articolo Cuba, Parlamento approva progetto per una nuova Costituzione proviene da NewsGo.

Polonia - Parlamento approva stretta su autonomia giudici : Polonia, Parlamento approva stretta su autonomia giudici Polonia, Parlamento approva stretta su autonomia giudici Continua a leggere L'articolo Polonia, Parlamento approva stretta su autonomia giudici proviene da NewsGo.

Polonia - Parlamento approva stretta su autonomia giudici : Il Parlamento polacco ha approvato la legge che permetterà al governo di nominare membri e presidente della Corte suprema, nonché influenzare i magistrati di ogni livello. Si tratta dell'ultima tappa ...