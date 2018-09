Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva sul copyright

Oggi il Parlamento Europeo vota sul copyright : È probabilmente l'ultima occasione per approvare o affossare la discussa riforma sul diritto d'autore, già bocciata lo scorso luglio e ora modificata The post Oggi il Parlamento Europeo vota sul copyright appeared first on Il Post.

Il voto sull’Ungheria al Parlamento Europeo : Si deve decidere se avviare la cosiddetta "opzione nucleare" nei confronti del paese di Viktor Orbán: Lega e Movimento 5 Stelle voteranno in modo opposto The post Il voto sull’Ungheria al Parlamento Europeo appeared first on Il Post.

Riforma del copyright - cosa voterà il Parlamento Europeo : Mercoledì 12 settembre si voterà al Parlamento Europeo la Riforma del copyright che il 5 luglio era stata rimandata a settembre per permettere ai parlamentari di trovare l’accordo su un testo migliore, più facilmente condivisibile dai diversi partiti. La particolarità di questa Riforma, che dovrebbe aggiornare l’attuale direttiva del 2001, è che ha portato a una forte polarizzazione all’interno del Parlamento e degli stessi gruppi parlamentari. ...

Romania : violenze del 10 agosto e situazione nel campo della giustizia saranno esaminate da Parlamento europeo : Il presidente del Gruppo, Philippe Lamberts, ha sottolineato che "la formazione politica che guida crede fortemente nel diritto alla libertà del discorso e di assemblea pacifica, nonchè nella lotta ...

Alla plenaria del Parlamento Europeo ci sono in ballo un sacco di cose : Si voterà di nuovo la controversa direttiva sul copyright, si parlerà di Libia e si terrà una specie di processo politico all'Ungheria The post Alla plenaria del Parlamento europeo ci sono in ballo un sacco di cose appeared first on Il Post.

Orban incontra Salvini a Milano : “Mi difese nel Parlamento Europeo - non dimentico”. Migliaia in piazza San Babila per “Europa senza muri” : È durato un’ora l’incontro fra Viktor Orban e Matteo Salvini presso la prefettura di Milano. Il premier ungherese si è presentato in perfetto orario indossando una cravatta verde. Il ministro dell’Interno e vicepremier che lo stava aspettando ha scherzato: «Orban mi considera un eroe? Parole sagge»....

Crollo Ponte Morandi - bandiere a mezz'asta al Parlamento europeo : Annullati gli spettacoli serali al Colosseo, al Foro di Augusto e al Foro di Cesare. Il vicesindaco di Roma Luca Bergamo è a Genova per portare il gonfalone della città ai funerali di Stato delle ...

Juventus - il presidente del Parlamento Europeo Tajani ha incontrato Cristiano Ronaldo : Questo pomeriggio tutti i giocatori della Juve hanno fatto il loro ritorno nel centro sportivo della Continassa. Da oggi per i campioni d'Italia è iniziata la preparazione con il gruppo praticamente al completo, in vista di quelli che saranno i primo impegnti ufficiali. Massimiliano Allegri, pertanto, può contare su tutti gli effettivi a disposizione ed è dunque scattato il conto alla rovescia in vista dell'inizio del campionato. Nel corso del ...

Perché il Parlamento Europeo ha due sedi identiche? : Le ragioni sono storiche e un po' superate, ma difficilmente le cose cambieranno: colpa della Francia The post Perché il Parlamento europeo ha due sedi identiche? appeared first on Il Post.

Innocenzo Leontini va al Parlamento Europeo al posto di Pogliese : Rientra nella politica attiva l'ex parlamentare regionale di Ispica, Innocenzo Leontini. Va all'EuroParlamento per via delle dimissioni del nuovo sindaco di Catania Salvo Pogliese, che dopo quattro anni a Bruxelles,...

Draghi al Parlamento Europeo : "Il protezionismo è una minaccia - l'Europa resti unita" : Draghi: Paesi con alti debiti devono avere bilanci sostenibili "E' ormai abbastanza chiaro che i Paesi con alto debito devono avere una politica di bilancio sostenibile, e dovrebbero ricostituire i ...