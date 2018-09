Il Parlamento europeo condanna Orban

Il Parlamento europeo approva la riforma per la tutela del diritto d'autore online : Strasburgo - Il Parlamento europeo ha approvato oggi la proposta di riforma del Copyright. È arrivato così il momento della regolamentazione per un mercato da miliardi di euro di diritti d'autore tra ...

Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul copyright : La discussa riforma sul diritto d'autore, già bocciata lo scorso luglio, è stata approvata dopo le modifiche proposte con alcuni emendamenti The post Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva sul copyright appeared first on Il Post.

Riforma del copyright - Parlamento europeo al voto : Teleborsa, - Il Parlamento Europeo si appresta a votare la Riforma del copyright, tanto attesa dall'editoria e dai giornalisti per proteggersi dai giganti del web. Al centro della discussione due ...

Il voto sull’Ungheria al Parlamento Europeo : Si deve decidere se avviare la cosiddetta "opzione nucleare" nei confronti del paese di Viktor Orbán: Lega e Movimento 5 Stelle voteranno in modo opposto The post Il voto sull’Ungheria al Parlamento Europeo appeared first on Il Post.

Riforma del copyright - cosa voterà il Parlamento Europeo : Mercoledì 12 settembre si voterà al Parlamento Europeo la Riforma del copyright che il 5 luglio era stata rimandata a settembre per permettere ai parlamentari di trovare l’accordo su un testo migliore, più facilmente condivisibile dai diversi partiti. La particolarità di questa Riforma, che dovrebbe aggiornare l’attuale direttiva del 2001, è che ha portato a una forte polarizzazione all’interno del Parlamento e degli stessi gruppi parlamentari. ...

Romania : violenze del 10 agosto e situazione nel campo della giustizia saranno esaminate da Parlamento europeo : Il presidente del Gruppo, Philippe Lamberts, ha sottolineato che "la formazione politica che guida crede fortemente nel diritto alla libertà del discorso e di assemblea pacifica, nonchè nella lotta ...

Alla plenaria del Parlamento europeo ci sono in ballo un sacco di cose : Si voterà di nuovo la controversa direttiva sul copyright, si parlerà di Libia e si terrà una specie di processo politico all'Ungheria The post Alla plenaria del Parlamento europeo ci sono in ballo un sacco di cose appeared first on Il Post.

Orban incontra Salvini a Milano : “Mi difese nel Parlamento europeo - non dimentico”. Migliaia in piazza San Babila per “Europa senza muri” : È durato un’ora l’incontro fra Viktor Orban e Matteo Salvini presso la prefettura di Milano. Il premier ungherese si è presentato in perfetto orario indossando una cravatta verde. Il ministro dell’Interno e vicepremier che lo stava aspettando ha scherzato: «Orban mi considera un eroe? Parole sagge»....

Crollo Ponte Morandi - bandiere a mezz'asta al Parlamento europeo : Annullati gli spettacoli serali al Colosseo, al Foro di Augusto e al Foro di Cesare. Il vicesindaco di Roma Luca Bergamo è a Genova per portare il gonfalone della città ai funerali di Stato delle ...

Juventus - il presidente del Parlamento europeo Tajani ha incontrato Cristiano Ronaldo : Questo pomeriggio tutti i giocatori della Juve hanno fatto il loro ritorno nel centro sportivo della Continassa. Da oggi per i campioni d'Italia è iniziata la preparazione con il gruppo praticamente al completo, in vista di quelli che saranno i primo impegnti ufficiali. Massimiliano Allegri, pertanto, può contare su tutti gli effettivi a disposizione ed è dunque scattato il conto alla rovescia in vista dell'inizio del campionato. Nel corso del ...