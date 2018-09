Il paese pronto a pagare perché non vuole morire

ilgiornale

(Di mercoledì 12 settembre 2018) È il Comune che vanta la maggiore estensione territoriale all'interno della città metropolitana di Torino. Con i suoi 132,52 chilometri quadrati occupa un'area più grande di quella che ospita lo stesso capoluogo piemontese. Eppure a Locana, paesino di montagna incastonato nel parco nazionale del Gran Paradiso, vivono solo poco più di 1.400 persone. Che di anno in anno diminuiscono. Negli ultimi 30 anni la popolazione si è quasi dimezzata e così oggi il Comune ha deciso di correre ai ripari. Da quest'anno per le famiglie che vogliano fissare qui la loro residenza, e iscrivere i propri bambini alla scuola dell'obbligo o a quella dell'infanzia, ci sono a disposizione speciali bonus. Ben novemila euro in tre anni, finanziati dalla stessa amministrazione.L'obiettivo è chiaro: "Non vogliamo sparire, ma soprattutto non vogliamo che i nostri tre istituti scolastici siano costretti a chiudere" ...