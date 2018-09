Il nuovo Watch di apple avverte se si sta per cadere

Arriva nuovo Apple Watch - più grande e ridisegnato : Al via la diretta dell'evento Apple dallo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Sul palco Tim Cook presenteìrà i nuovi iPhone e un nuovo Apple Watch Qui la diretta streaming All'inizio un video all'interno ...

Snapdragon Wear 3100 - il nuovo processore Qualcomm rivoluziona gli smartwatch : autonomia da record e partner d’eccezione : Snapdragon Wear 3100 è il nuovo processore targato Qualcomm creato ad hoc per gli smartwatch. Il gigante di San Diego è pronto a rivoluzionare il settore dei dispositivi indossabili intervenendo su quelli che, da sempre, sono i punti deboli dei Wearable, primo fra tutti la scarsa autonomia. A differenza del passato però, lo sforzo di natura tecnica sarà supportato questa volta da numerosi e prestigiosi partner. Da un punto di vista tecnico la ...

Domani Qualcomm lancerà il suo nuovo processore per smartwatch : Domani Qualcomm terrà una conferenza stampa per lanciare il suo nuovo chip per smartwatch, punto di partenza per la prossima generazione di dispositivi Wear OS L'articolo Domani Qualcomm lancerà il suo nuovo processore per smartwatch proviene da TuttoAndroid.

FaceBook Watch ora disponibile per tutti - ecco come accedere al nuovo servizio : FaceBook Watch è stato implementato per tutti i suoi utenti, l’aggiornamento è avvenuto lato server e questo nuovo servizio ha il compito di raccogliere tutti i video presenti nella piattaforma per creare una sezione di divertimento separata a quella dei classici post.Prima del rilascio ufficiale, FaceBook Watch era disponibile solo negli Stati Uniti e per una ristretta cerchia di iscritti che hanno svolto il lavoro di tester, ma ora è ...

Facebook Watch disponibile in tutto il mondo - tranne in Italia/ Arriva il nuovo servizio video di Zuckerberg : Facebook Watch disponibile in tutto il mondo, tranne in Italia. Arriva il nuovo servizio video di Mark Zuckerberg, che promette di fare concorrenza a Youtube(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:03:00 GMT)

Zeblaze Vibe 3 HR è un nuovo smartwatch con cardiofrequenzimetro : Zeblaze Vibe 3 HR è un nuovo smartwatch dedicato a chi è alla ricerca di un dispositivo dal design piuttosto aggressivo. Ecco le sue principali feature L'articolo Zeblaze Vibe 3 HR è un nuovo smartwatch con cardiofrequenzimetro proviene da TuttoAndroid.

Overwatch - D.Va protagonista del nuovo corto animato : Overwatch continua a calamitare l'attenzione di milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Per ringraziare i fan dell'affetto dimostrato nei confronti dello sparatutto online, ''mamma'' Blizzard ha pubblicato un nuovo corto animato a tema, tutto dedicato alla bella e letale D.Va. ...

Overwatch : ecco un nuovo meraviglioso corto animato dedicato a D.Va e l'annuncio di una nuova mappa : Il game director di Overwatch, Jeff Kaplan, ha presenziato al Korean Overwatch Fan Festival con un paio di annunci davvero molto interessanti per tutti i fan dell'hero shooter sviluppato da Blizzard. Come già rivelato alcuni giorni fa nella giornata di oggi sarebbe stato pubblicato un nuovo corto animato ma c'è stato spazio anche per l'annuncio di una nuovissima mappa.Partiamo dal corto animato dedicato a D.Va. La storia della talentuosa e ...

Presentato il nuovo The Dot - l’ennesima evoluzione dello smartwatch per ipovedenti : The Dot è stato lanciato tramite eBay in Australia e confidiamo che la distribuzione possa essere presto estesa ad altri paesi L'articolo Presentato il nuovo The Dot, l’ennesima evoluzione dello smartwatch per ipovedenti proviene da TuttoAndroid.

Michael Kors presenta il nuovo smartwatch Access Runway con Wear OS : Michael Kors annuncia il nuovo smartwatch Access Runway con Wear OS e funzionalità swimproof: sarà disponibile con cinturino in acciaio o in silicone e in diverse colorazioni a partire da 329 euro. L'articolo Michael Kors presenta il nuovo smartwatch Access Runway con Wear OS proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha lanciato il nuovo wearable Galaxy Watch e annunciato l’altoparlante intelligente Galaxy Home : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nel corso dell’evento di lancio che Samsung ha appena chiuso a New York non si è parlato soltanto del nuovo phablet del gruppo coreano, Galaxy Note 9, ma anche dell’ultimo prodotto relativo alla sua premiata linea di smartWatch. La società ha infatti presentato al mondo il suo Galaxy Watch, che cambia nome alla dinastia di orologi smart finora battezzata Gear e raccoglie l’eredità della coppia di ...

Overwatch : il nuovo eroe Wrecking Ball sarà disponibile dalla prossima settimana : Dopo alcune settimane di fervida attesa, oggi Blizzard ha svelato quando il nuovo eroe di Overwatch, Wrecking Ball, sarà finalmente disponibile per tutti i giocatori sui server ufficiali del gioco.Come riporta DualShockers, a partire dal prossimo 24 luglio il tenero quanto pericoloso criceto si aggiungerà al roster di personaggi dell'hero shooter di Blizzard, e i giocatori PC, PS4 e Xbox One potranno finalmente provarlo. Fino a questo momento ...

Samsung potrebbe presentare il suo nuovo smartwatch durante l’IFA 2018 : Come ogni anno Samsung è pronta a lanciare un nuovo smartwatch e secondo gli ultimi rumor il palco ideale per mostrarlo al mondo potrebbe essere […] L'articolo Samsung potrebbe presentare il suo nuovo smartwatch durante l’IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

Ticwatch Pro : tutto quello che c’è da sapere sul nuovo smartwatch da oggi su Amazon : Ticwatch Pro è l’ultimo nato in casa Mobvoi, azienda già conosciuta in Italia per il successo dei suoi smartwatch Wear OS precedenti: stiamo parlando di Ticwatch E e Ticwatch S, due vere perle nel panorama dei dispositivi smart indossabili, che hanno convinto migliaia di utenti e investitori. Forte del successo sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter, dove la startup ha raccolto più di 3.000.000 di dollari alla fine della campagna ...