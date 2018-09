Il ministro dell' Istruzione Marco Bussetti | La scuola è la mia casa

Caos scuola - dalle cattedre vuote agli istituti a rischio : oggi alle 18 videoforum con il ministro dell'Istruzione Bussetti : Parte un altro anno scolastico in salita: cattedre vuote, troppi supplenti, assenze sul sostegno, sindaci che non aprono istituiti a rischio. I...

Il ministro dell’Economia Tria : “Favorevole a taglio delle tasse per le famiglie - ma in maniera graduale” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria auspica un intervento prioritario di riduzione delle imposte per i redditi familiari. "Io sono molto favorevole a partire con un accorpamento e una riduzione delle aliquote per i redditi familiari. Bisogna trovare spazi per partire, compatibilmente con i vincoli di bilancio. L'operazione dovrà essere graduale".Continua a leggere

Scajola - perquisizioni e sequestri in casa dell'ex ministro - ora sindaco di Imperia : indagata la figlia : Lucia Scajola e Paolo Petrucci, coordinatore della campagna elettorale alle ultime amministrative, nel mirino degli inquirenti

Manovra - la vittoria della linea Tria : «L'obiettivo del governo è l’1 - 6%» - ma il ministro parla della crescita : Il ministro dell'Economia rivendica tra le righe l’atteggiamento prudente sui conti in vista dell'appuntamento con il nuovo quadro programmatico e la Manovra di bilancio. Il nodo investimenti, il futuro dello spread e l’obiettivo della crescita...

ministro turco attacca gli USA : "inaffidabili nella gestione dell'economia globale" - : Quest'anno l'economia turca è stato uno dei temi principali delle notizie di economia e politica internazionale: contro di essa è stato condotto l'attacco del "più grande giocatore nel sistema ...

Marò : si riapre il processo al tribunale dell’Aja - il ministro Trenta incontra i militari : In vista delle decisive udienze al tribunale dell'Aja, che stabilirà finalmente chi ha la giurisdizione sul caso e cioè quale Stato, tra Italia e India, dovrà processare i Marò per il caso dei due pescatori uccisi nel Kerala, i due fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone incontreranno il ministro della difesa Elisabetta Trenta.Continua a leggere

I complimenti del ministro dell'Interno Matteo Salvini - alla Polizia di Stato : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scrive : 'Catania, complimenti alla Polizia di Stato che ieri sera ha beccato nei pressi della Stazione il 18enne gambiano Bakary Samateh, clandestino e con ...

Francia - ministro Economia : “L’Italia è cosciente delle sue responsabilità in Europa” : La fiducia di fondo c’è. Ma Parigi giudicherà dai fatti il governo del cambiamento. Al forum The European House-Ambrosetti di Cernobbio, il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ricorda che fra i due Paesi le relazioni economiche sono molto forti con investimenti corposi da entrambe le parti. “Ci sono molti investimenti francesi in Italia e molti investimenti italiani in Francia. E sono i benvenuti”, spiega il ministro ...

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria : "I mercati ora ci credono" : "I mercati non hanno creduto alle dichiarazioni ufficiali del governo ad agosto, forse adesso iniziano a crederci. C'è ottimismo perché si passa dalle dichiarazioni alle azioni". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ai microfoni delle tv, a margine della riunione informale dell'Ecofin a Vienna.

Volley - Mondiali 2018 : Massimo Colaci - il ministro della Difesa. L’Italia e i voli del suo libero : Sarà ancora lui il nostro Ministro della Difesa. Dopo i voli di Rio de Janeiro, dopo aver recuperato palloni impossibili e aver tenuto a galla L’Italia in diverse circostanze, Massimo Colaci è pronto a una nuova sfida e ai Mondiali 2018 di Volley maschile è chiamato a recitare un ruolo da assoluto protagonista. Il nostro libero è ormai un baluardo della Nazionale, titolare inamovibile già da diverse stagioni, una garanzia in campo e in ...

Macron in caduta libera. Ora lo accusa pure il ministro dell'Interno : "Manca l'umiltà" : Nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni, con motivazioni diverse, del ministro della Transizione ecologica Nicolas Hulot e di quello dello Sport, Laura Flessel, che avevano messo in difficoltà ...

Il ministro dell'Interno : quota 100 in manovra e libera per tutti i lavoratori : Intorno alle pensioni le voci e le indiscrezioni relative ai provvedimenti di riforma da attuare sono all’ordine del giorno. Nella prossima legge di bilancio dovrebbe entrare la quota 100, la misura che consentirebbe di accedere alla pensione sommando età e contributi previdenziali dei lavoratori. Si tratta della misura promessa da Movimento 5 Stelle e Lega, cioè i due partiti di governo e dai loro rispettivi leader, Luigi Di Maio e Matteo ...