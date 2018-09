Il libro di Kekko Silvestre ad ottobre prima del nuovo album dei Modà | data di uscita di

optimaitalia

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Ildivedrà la luce ad. Cash è il titolo del progetto del frontman dei, già anticipato negli scorsi mesi dallo stesso artista che, giù dai palchi, questa volta veste i panni di scrittore.è alla suaesperienza da scrittore di romanzi. Cash non è infatti l'autobiografia del gruppo né unsulla vita diquanto piuttosto un romanzo in vendita nelle principali librerie della penisola.Cash. Storia di un campione è il titolo completo del. Racconta la storia di Cash, il protagonista, che viene da Cerignola senza un lavoro stabile. Ha una famiglia da mantenere e una donna da amare ma non riesce a trovare un lavoro stabile in questa Italia carente di possibilità.A suo modo è un ribelle, si legge nella trama delche racconta la storia di Cash, un uomo giudicato da molti "violento" che si trova a ...