Il governo chiede la fiducia sul Milleproroghe | la prima della maggioranza giallo-verde

Google ha rimosso una pubblicità di Alexei Navalny che chiedeva di protestare contro il governo russo : Google ha rimosso una pubblicità di Alexei Navalny che chiedeva di protestare contro il governo russo, dicendo che il video violava le leggi russe sulla diffusione di messaggi politici durante la campagna elettorale. Navalny è il più noto oppositore del presidente

Libia - Meloni chiede al governo di riferire in Parlamento : Continua, dopo l'attacco a Gheddafi del 2011, la spregiudicata politica francese volta a scansare l'Italia dalla Libia e completare la sua strategia neo coloniale in Africa. L'Italia sta subendo una ...

governo - il piano per evitare la tempesta d'autunno : chiedere a Draghi un quantitative easing-bis : 'Ci aspettiamo una tempesta '. E' così che il Governo, da Giuseppe Conte in giù, vede il prossimo mese di settembre e l'autunno in generale. Per la fine del quantitative easing , la manovra ...

Il governo del Myanmar ha respinto l'inchiesta ONU che chiedeva di processare per genocidio i capi dell'esercito : Zaw Htay, portavoce del governo del Myanmar, ha respinto le conclusioni del rapporto della missione indipendente istituita dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Nel rapporto della missione ONU si dice che il capo dell'esercito del Myanmar e altri alti

Post sisma - la Giunta approva la delibera per lo stato di emergenza e chiede 4 milioni di euro al governo : I fondi per l'avvio delle attività di soccorso, di assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti, prima di una ricognizione definitiva dei fabbisogni CAMPOBASSO. La Giunta regionale del ...

Firenze - Nardella 'governo chiede di fare manutenzione delle opere pubbliche però taglia i fondi' : 'Chiediamo al Governo come mai ha deciso di tagliare la quasi totalità di fondi del piano periferie dei governi Renzi e Gentiloni, circa due miliardi di euro, visto che molti dei progetti riguardavano ...

Maltempo : la Regione Sardegna chiede lo stato di emergenza al governo : “A causa delle criticità dovute agli eccezionali effetti temporaleschi di questo mese abbiamo avviato, tramite la direzione regionale della Protezione civile, tutte le procedure per chiedere lo stato di emergenza al Governo”. Lo ha annunciato l’assessora della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, Donatella Spano. Le amministrazioni comunali interessate dovranno procedere con le segnalazioni e le stime dei danni ...

Il governo chiede 2 miliardi. Ma Autostrade dà 500 milioni : Autostrade prende tempo sulla revoca della concessione, delibera gli interventi per 500 milioni euro per far fronte alle emergenze di Genova e conferma la volontà di ricostruire il ponte sulla A10 con "risorse proprie" entro otto mesi da quando arriveranno le autorizzazioni.Si è riunito oggi il Cda di Autostrade dopo il drammatico crollo del viadotto Morandi. I Consiglio, scrive in una nota la società, "ha osservato un minuto di silenzio in ...

Crollo Ponte Genova - Bucci : “Chiederemo i fondi al governo ogni 3 mesi” : Anche il sindaco di Genova Marco Bucci partecipa oggi al Consiglio dei ministri straordinario per far sì che venga approvata la nuova richiesta di finanziamento da 30 milioni per la gestione dell’emergenza. “Poi – ha spiegato il sindaco prima della riunione – faremo seguire altre richieste ogni tre mesi per il prossimo anno e mezzo, per gestire la ricostruzione fino al ritorno della normalità”. Le priorità ...

Crollo Ponte Genova : la Regione chiede altri 30 milioni al governo : Ammonta a 30 milioni la richiesta che Regione Liguria ha avanzato al Consiglio dei ministri. “Si tratta di una cifra legata sempre alla fase della gestione dell’emergenza”, ha spiegato il governatore Giovanni Toti, nel punto stampa insieme al presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. “Non stiamo ancora parlando di una fase di ricostruzioni – dice Toti – Sono soldi che, ...

Riforma pensioni 2018/ Confsal chiede al governo cambiamenti della Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Confsal chiede al Governo cambiamenti della Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 agosto(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:14:00 GMT)

Toti chiede al governo nuove infrastrutture : Ora la Liguria rischia l'isolamento. Il ponte Morandi, che ieri si è sbriciolato poco prima di mezzogiorno facendo crollare 200 metri dell'A10, è uno snodo strategico della mobilità ligure. Il ...

governo chiede parere ad avvocatura sulla gara Ilva : Il vicepremier Di Maio scrive all'avvocatura dello Stato per chiedere se ci siano i presupposti per revocare la gara sull' Ilva aggiudicata ad ArcelorMittal oppure no. E nei giorni di Ferragosto, ...