Il finale di SEAL Team su Rai2 con un alto prezzo da pagare per Jason | anticipazioni 19

optimaitalia

: Il finale di #SEALTeam su Rai2 con un alto prezzo da pagare per Jason: anticipazioni 19 settembre… - OptiMagazine : Il finale di #SEALTeam su Rai2 con un alto prezzo da pagare per Jason: anticipazioni 19 settembre… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Ildiandrà in onda suil prossimo 19 settembre. Il primo ciclo di episodi della nuova serie con David Boreanaz di Bones si concluderà la prossima settimana con buona pace dei fan che dovranno aspettare la prossima estate per rivederesu.Più fortunati coloro che si lasciano tentare dallo streaming e che già alla fine del mese seguiranno in contemporanea con gli Usa la seconda stagione. La squadra affronterà nuove missioni e proprio ilandrà in onda con ben tre episodi, una vera e propria escalation di emozioni e di adrenalina che culminerà negli ultimi minuti.Prima deldi, però, l'appuntamento è con i due episodi in onda oggi, 12 settembre, dal titolo "Minaccia credibile" e "La cattura" in cuie la squadra sono incaricati di proteggere una delegazione del Dipartimento della Difesa attesa a Jalalabad per un tour ...