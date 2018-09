Il confronto (a distanza) tra Mattarella e Salvini è diventato un conflitto : Che non sarebbe stato un idillio lo si era capito già durante la nascita del governo Conte, ma con il botta e risposta di oggi il rapporto tra Sergio Mattarella e Matteo Salvini entra ufficialmente in una fase conflittuale, anche se dal Quirinale come dal quartier generale della Lega si usano mille cautele, si getta acqua sul fuoco e si fanno entrare in campo le diplomazie. Le parole nude e crude vedono da un lato il ...