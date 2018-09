Il caso Weinstein sta diventando un genere | sono 4 i film in lavorazione sul produttore

Il caso Weinstein - in prima tv su Nove l'inchiesta firmata BBC e PBS con Meryl Streep : Nove racconta Il Caso Weinstein questa sera, lunedì 3 settembre, alle 21.25 trasmettendo in prima visione l'inchiesta realizzata da BBC e PBS. A ripercorrere la carriera e lo scandalo che ha scosso Hollywood e ha scatenato reazioni in tutto il mondo, Italia compresa, ci hanno pensato due trasmissioni di punta del giornalismo investigativo anglosassone, ovvero Panorama per la BBC e Frontline per l'americana PBS.prosegui la letturaIl Caso ...

ASIA ARGENTO - JEFF LEACH ACCUSA : "MANDAVA VIDEO HOT"/ L'attore fa un chiarimento sul caso Weinstein : ASIA ARGENTO, un altro attore ACCUSA: "VIDEO seminuda". Ultime notizie: abusi alla baby star Jimmy Bennett, ombre sul suo avvocato e l'ossessione per Bourdain(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:30:00 GMT)

Il caso Weinstein - il dolore per Bourdain e adesso Jimmy Bennett. L’«annus horribilis» di Asia Argento : Tutto intorno a lei. Gli ultimi 10 mesi avrebbero potuto mettere al tappeto chiunque. Asia Argento – 42 anni, un padre ingombrante (il regista dell’horror Dario Argento), due figli (Anna Lou, nata dall’amore tumultuoso con Morgan, e Nicola Giovanni, avuto dal regista Michele Civetta), una vita sotto ai riflettori fin dalla prima adolescenza, una serie di relazioni tormentate ed eccessi – si è trovata a fare i conti col suo ...

Valeria Golino e il caso Weinstein : "Ecco perché non l euro ho denunciato" : 'Ho conosciuto Harvey Weinstein e ha tenuto come me più o meno lo stesso atteggiamento descritto dalle altre attrici. E ho scelto di non parlarne perché credo che a questo punto sia inutile, quindi ...