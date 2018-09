Il calcio nell era dei big data Il ruolo degli analisti sempre più centrale

calcio d'inizio per la nuova nazionale contro la Polonia nella Nations League : Stasera a Bologna debutto per gli azzurri nel nuovo torneo a gironi per squadre nazionali. Molti i volti nuovi nella rifondazione portata avanti da Roberto Mancini dopo la clamorosa esclusione dagli ...

calciomercato Padova - rinnovo fino al 2020 per Chinellato : Padova - Tramite una nota ufficiale, il Padova ha annunciato che "il calciatore Matteo Chinellato da oggi sarà reinserito nella lista calciatori utilizzabili per la stagione 2018/2019. In base alle ...

PAGELLE/ Bologna Inter (0-3) : Fantacalcio - i voti della partita. Falcinelli opaco e mal servito (Serie A) : PAGELLE Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:12:00 GMT)

SSD Marsala calcio : Cinquina al Dattilo Noir nell´allenamento congiunto : Ottimo allenamento per la trentina di azzurri in dote alla Prima Squadra di mister Ignazio Chianetta, che nel pomeriggio di ieri hanno ospitato per la seconda volta in questo pre-campionato i vicini ...

calciomercato - Antonelli : «L'Empoli mi ha voluto di più» : EMPOLI - "C'erano molte squadre su di me, ma mi è bastata una chiacchierata con il direttore e con Accardi che mi hanno spiegato il progetto e ho accettato subito". L'ha detto Luca Antonelli , uno dei ...

Fantacalcio : perché bisogna schierare Dybala contro la Lazio e il Papu contro la Roma nella seconda giornata : Nel calcio ci sono delle squadre del destino, delle avversarie contro cui inevitabilmente le giocate riescono meglio e trovare il fondo della rete sembra più facile. La condizione ideale di cui i ...

Ici c’est Paris : il calcio nella capitale prima dell’avvento dei qatarioti : Giovanissimo il PSG, 1970. Ma com’è stato fondato e da chi? E qual è la sua storia? Il club che ha speso oltre 200 milioni per Neymar, ci ha messo anni per farsi notare. E grazie al denaro del Qatar. di Stefano Ravaglia “Ici c’est Paris”. Oggi, forse, ma un tempo Parigi non era proprio lì, dove ora campeggiano i vessilli del Paris Saint-Germain. I nuovi investitori del Qatar, in sella dal 2011, ...

calciomercato Sampdoria - Tonelli : «Dopo il Napoli ho voglia di riscatto» : GENOVA - "Arrivo qua a Genova dopo due anni non felicissimi a Napoli . Ho attraversato un periodo non facile per le mie condizioni fisiche e ho trovato poco spazio. Ho tanta voglia di riscatto, di ...

calciomercato Genoa - non è finita : mossa a sorpresa nelle ultime ore : Calciomercato Genoa – Il Calciomercato del Genoa non è finito, mossa a sorpresa nelle ultime ore. E’ fatta per l’arrivo di Denilho, talento di 16 anni che arriva dall’Ajax, è considerato come uno dei migliori prospetti. Si tratta di un’ala forte fisicamente ma anche molto veloce che in passato era finito nel mirino del Benevento, nelle ultime ore offerta anche dal Monaco, blitz però del Genoa che ha portato a ...

CONSIGLI FANTAcalcio SERIE A 2018 / 1^ giornata : il fattore Cristiano Ronaldo nelle nostre formazioni : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre dritte per la 1^ giornata. Inizia un nuovo campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi nel primo turno(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:48:00 GMT)

calciomercato Sampdoria - clamoroso colpo di scena nell’affare Zaza : doriani beffati dal Torino! : Con la stessa offerta presentata dalla Samp, il Torino ha convinto il Valencia e il giocatore che in serata sbarcherà in Italia clamoroso colpo di scena nell’affare Zaza, non sarà la Sampdoria il prossimo club dell’attaccante italiano. Il Torino infatti ha beffato i doriani, presentando al giocatore un contratto più ricco e più lungo. L’offerta al Valencia non cambia, dunque sono le migliori condizioni proposte ...

calciomercato Sampdoria – Chiusa la trattativa col Napoli : è fatta per Tonelli : Tonelli alla Sampdoria: è fatta! Chiusa la trattativa col Napoli: i dettagli Dopo l’ingaggio di Simone Zaza, la Sampdoria non si è fermata in questa ultima giornata di Calciomercato: la squadra genovese ha infatti spinto per portare in Liguria, dal Napoli, Tonelli, riuscendoci con successo. Lorenzo Tonelli sarà infatti un giocatore della Sampdoria: “in prestito a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 7.5 milioni di ...