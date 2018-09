Il bonus in bolletta non decolla E partono nuove iniziative

bonus Acqua - sconto in bolletta : ecco come richiederlo : Una riduzione in bolletta per le famiglie a basso reddito: ecco il succo del nuovo Bonus Acqua, un’agevolazione pensata per i redditi bassi e introdotta dal 1° luglio di quest’anno. Si tratta di un contributo a cui possono avere diritto le famiglie che vivono in condizione di disagio economico e punta a ridurre la spesa annua per la fornitura idrica. Introdotto a livello nazionale e reso operativo dall’Autorità per l’energia, questa misura si ...