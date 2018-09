Il 28 settembre eventi in 100 città | torna la Notte dei ricercatori

San Rossore 1938 : il 12 settembre una giornata di eventi a Pisa : Mercoledì 12 settembre a Pisa è una giornata di eventi nell’ambito di “San Rossore 1938”. Alle 17.30 al Giardino Scotto (Sotterraneo del Bastione Sangallo, Lungarno Fibonacci, 2) si inaugura la mostra “Ebrei in Toscana XX-XXI Secolo”, a cura di ISTORECO. Alle 18.30, nello stesso luogo, si svolgerà la presentazione del libro “San Rossore 5 settembre 1938. Il seme cattivo delle leggi razziali in Italia” a cura di Mafalda Toniazzi (Pisa University ...

Milano. Il 28 e 29 settembre eventi gratuiti per gli appassionati di scienza : Faccia a faccia con la ricerca” si avvicina. Venerdì 28 e sabato 29 settembre i Giardini Indro Montanelli di Milano

settembre 2018 - 10 date da ricordare tra anniversari ed eventi : 1° Settembre Dieci anni fa, Google riscrive la storia della guerra dei browser lanciando Google Chrome, un programma rivoluzionario che ha sbaragliato la concorrenza e ha scalato la classifica dei browser più utilizzati al mondo. Nello stesso giorno, nel 2015, Sony presentava al mondo la PSP, la versione portatile della PlayStation. 2 Settembre Settantatre anni fa, la fine della seconda guerra mondiale. Dopo la resa della Germania, anche il ...

Piacenza e provincia : gli eventi nel weekend da venerdì 7 a domenica 9 settembre : Sabato e domenica ritorna a Castell'Arquato Rivivi il Medioevo , la manifestazione organizzata dalla Pro Loco e giunta alla sua tredicesima edizione, tra sfide cavalleresche, giullari e spettacoli ...

Eventi digitali da non perdere dal 10 al 16 settembre - : Dalle 10:00 a Milano presso Google Italy in Via Confalonieri 4 vi segnalo Google Day SEO , un workshop pratico per imparare a usare al meglio le strategie SEO: concetti chiave del mondo della SEO, ...

BARI.Gli eventi in Fiera 82Campionaria Generale Internazionale 8 " 16 settembre 2018 #fieradiesserenelfuturo : Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 circa nell'area eventi allestita nello spazio adiacente l'ingresso Monumentale della Fiera del Levante.

Un'esplosione di eventi per la nuova edizione di settembre al Parco : L'organizzazione degli spettacoli è della EsseEmme musica del promoter Maurizio Senese . La sezione cabaret sarà affidata alla verve di uno dei più conosciuti attori calabresi, Enzo Colacino , che si ...

Oltre quaranta eventi per il "settembre nisseno". In corso Umberto Lello Analfino - festival della birra artigianale e Shakalab in concerto : ... , il cineforum nei quartieri, la 64ma edizione della Coppa Nissena di rally, il concorso internazionale di danza "Sicilia In " premio Michele Abbate", le "Vie dei tesori", gli spettacoli teatrali ...

Tutti gli eventi da non perdere in Granda in questa prima domenica di settembre : A Peveragno questo weekend si terrà presso il cortile Ambrosino "Di Macabrè la Danza": una serie di danze e spettacoli improntate sui moti cittadini di Cuneo del 1120. Anche Cherasco ha la propria ...

Gli eventi del 2 settembre nello spazio FEdS : ... 1948-2018, , mostra fotografica itinerante , Milano, dicembre 2018; Roma, gennaio 2019, che restituisce, attraverso l'immaginario cinematografico, l'esperienza politica, sociale e religiosa dei ...

A Pianezza un settembre ricco di eventi e spettacoli : Inizia un settembre da vivere senza prender fiato, a Pianezza. Si comincia domani, domenica 2, con la Festa dello sport in piazza Macario. Poi si prosegue con l'avvio della 37esima edizione del 'Palio ...

Area Expo Eventi. Dal 6 all’8 settembre il Milano Rocks : Appuntamento con il Milano Rocks dal 6 all’8 settembre presso l’Area Expo Eventi. Da giovedì 6 a sabato 8 settembre presso

Week-end del 31 agosto - 1 e 2 settembre : eventi - concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia : , Tutte le informazioni , Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ha aperto la mostra Leonardo da Vinci Parade , la prima iniziativa realizzata in vista delle celebrazioni per il V centenario della ...

Vela – Yacht Club Costa Smeralda si prepara per un settembre ricco di eventi : settembre a passo di carica per lo Yacht Club Costa Smeralda Conclusa la prima parte della stagione agonistica e le tradizionali collaborazioni del mese d’agosto a supporto della regata d’altura Palermo-Porto Cervo – Montecarlo e del Trofeo Formenton di Porto Rafael, lo Yacht Club Costa Smeralda sta ultimando i preparativi in vista dell’intenso mese di settembre, fitto di eventi sportivi clou e non solo. Si inizierà ...