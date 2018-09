I nuovi iPhone XS e iPhone XR

Tutto sui nuovi iPhone XS e XR : Apple ha presentato i nuovi iPhone XS e XS MaxApple ha presentato i nuovi iPhone XS e XS MaxApple ha presentato i nuovi iPhone XS e XS MaxApple ha presentato i nuovi iPhone XS e XS MaxApple ha presentato i nuovi iPhone XS e XS MaxApple ha presentato i nuovi iPhone XS e XS MaxApple ha presentato i nuovi iPhone XS e XS MaxApple ha presentato i nuovi iPhone XS e XS MaxApple ha presentato i nuovi iPhone XS e XS MaxApple ha presentato i nuovi iPhone ...

Apple - ecco le foto e i segreti dei nuovi iPhone XS - XS Max e XR : nuovi iPhone DisplayChip A12 BionicNotch e 3D TouchBatterieEffetti delle fotocamerefotocamereiPhone XRiPhone XRiPhone XRApple Watch Series 4nuovi iPhone Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Parte col botto, l’attesissimo evento di Apple dallo Steve Jobs Theater di Cupertino, California. Con una cifra: due miliardi di dispositivi equipaggiati con iOS distribuiti ...

Apple presenta i nuovi iPhone : XS - XS Max e XR - : Apple definisce le fotocamere presenti sui nuovi iPhone le più avanzate al mondo nel territorio mobile, grazie anche alla possibilità di sfruttare l'IA per ottenere risultati di qualità. Sul retro è ...

DIRETTA / iPhone XS - XS Max e XR UFFICIALI | Info streaming presentazione oggi 12 settembre 2018 | I nuovi Apple Watch 4 | Data uscita ... : iPhone 2018, oggi la presentazione: Info streaming, come vedere il Keynote del 12 settembre 2018. Immagine Melablog.it DIRETTA / iPhone XS, XS Max e XR UFFICIALI - Info streaming presentazione oggi 12 ...

Apple - i nuovi iPhone : Xs - Xs Max e Xr. "Impermeabile perfino alla birra" : "Oggi porteremo l'iPhoneX su un nuovo livello. E' sicuramente lo smartphone più avanzato che sia mai stato creato", ha osservato l'ad di Apple, Tim Cook. Sarà in tre diverse colorazioni: dorato, argentato e "grigio spaziale". E' dotato do un display Oled 'super retina". Lo...

Apple - ecco i nuovi iPhone : : Xs e Xs Max. "Impermeabile perfino alla birra" : "Oggi porteremo l'iPhoneX su un nuovo livello. E' sicuramente lo smartphone più avanzato che sia mai stato creato", ha osservato l'ad di Apple, Tim Cook. Sarà in tre diverse colorazioni: dorato, argentato e "grigio spaziale". E' dotato do un display Oled 'super retina". Lo...

Apple Keynote del 12 settembre. Diretta : arrivano i nuovi iPhone e il Watch Series 4. I prezzi e le date di uscita : L?attesa è terminata finalmente presso lo Steve Jobs Theater in cui Apple presenterà i nuovi iPhone. Come l?anno scorso il Keynote si consumera il 12 di...

Apple Keynote - l'evento di Cupertino del 12 settembre. La diretta : arrivano i nuovi iPhone e il Watch Series 4. I prezzi e le date di uscita : L?attesa è terminata finalmente presso lo Steve Jobs Theater in cui Apple presenterà i nuovi iPhone. Come l?anno scorso il Keynote si consumera il 12 di...

Apple Keynote 12 settembre - la diretta : arrivano i nuovi iPhone e il Watch. I prezzi e le date di uscita : L?attesa è terminata finalmente presso lo Steve Jobs Theater in cui Apple presenterà i nuovi iPhone. Come l?anno scorso il Keynote si consumera il 12 di...

APPLE : IPHONE XS - XS MAX - XR/ Presentazione nuovi prodotti - diretta streaming video : il fastidioso dettaglio : IPHONE XS, XR, XS Max: i nuovi smartphone nell'evento APPLE in diretta streaming video. Ultime notizie, costi e uscita anche per APPLE Watch 4 e APPLECare.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Apple iPhone XS - XS Max e XR : i nuovi smartphone sul palco dello Steve Jobs Theatre : iPhone XS, XS Max e XR dovrebbero essere i nomi dei nuovi smartphone di Apple. Per i primi due si parla, rispettivamente, di schermo da 5.8 e 6.5 pollici, con specifiche tecniche come al solito di fascia alta. Dovrebbero essere questi dunque gli eredi naturali di iPhone X, il dispositivo che ha segnato il decennale dei telefoni cellulari del marchio della mela. Ormai è questione di ore. Tutti gli occhi del settore hi-tech sono puntati sullo ...

I nuovi iPhone e Apple Watch in diretta : Ci siamo. Dopo le tante indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, Apple oggi presenterà tre nuovi iPhone. Ci saranno due modelli top, chiamati con tutta probabilità Xs e Xs Max, dal cui successo dipenderanno le glorie finanziarie dell’azienda, e ci sarà un modello economico che dovrebbe arrivare in sei colori e sostituire a listino gli iPhone 8. Che cosa vorremmo vedere a bordo dei nuovi iPhone l’abbiamo scritto qua, ora non ci ...

Cosa Sappiamo Sui nuovi iPhone Xs - iPhone Xs Max e iPhone Xr : Anteprima iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr. Tutto quello che Sappiamo sui Nuovi iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr di Apple prima della presentazione ufficiale iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr Finalmente ci siamo! Questa sera alle ore 19:00 si alzerà il sipario sulla presentazione dei Nuovi iPhone 2018. L’evento si terrà […]

nuovi iPhone XS - come seguire l’evento in diretta streaming : Apple iPhone, 10 aneddoti che non conoscevi sul melafoninoNomi in codice diversiMassima segretezzaIl Purple ProjectLa prima reazione all'interfacciaIl primo ad aggiudicarseloIl primo ad assicurarsi l'iPhone 3GUn miliardo di iPhoneIl mercato paralleloA scuola da AppleTutto pronto allo Steve Jobs Theater, l’auditorium della Mela all’interno dell’enorme e spaziale quartier generale del gruppo, l’Apple Park di Cupertino. Mercoledì 12 settembre, a ...