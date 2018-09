I nuovi iPhone | questa sera

Come si chiameranno i nuovi iPhone - e quanto costeranno - : Anche il terzo iPhone ha un nome. Non c'è ancora l'ufficialità: quella arriverà il 12 settembre, data fissata per la presentazione dei nuovi smartphone. Ma le indiscrezioni dicono che il dispositivo ...

I nuovi iPhone potrebbero essere dual sim : Nuove indiscrezioni dalla Cina confermerebbero l'ipotesi, almeno per la versione da 6,5 pollici. Ma potrebbero limitarsi al mercato orientale

Perché il successo dei nuovi iPhone è fondamentale per Apple : (Foto: 9to5Mac) Per gli appassionati di iPhone, e di Apple più in generale, è la data segnata in rosso sull’agenda. Domani, mercoledì 12 settembre, si svolgerà l’evento annuale in cui l’azienda di Cupertino presenterà al mondo i propri nuovi prodotti: certi sono i nuovi iPhone e un rinnovato Apple Watch, di cui sono trapelate alcune immagini nei giorni scorsi. L’iPhone è, come al solito, il pezzo forte. Se Apple è diventata la ...

iPhone - i nuovi modelli 2019. Tutto quello che si conosce finora : Quali e come sono i prossimi modelli iPhone: le prime caratteristiche tecniche e atteso nuovo evento Apple mercoledì 12 settembre

Apple - i nuovi iPhone sempre più vicini : cosa aspettarsi dall’evento del 12 settembre : Il 12 settembre si terrà l’attesissima conferenza Apple durante la quale sarà svelata la nuova generazione di iPhone. Il Keynote – così vengono chiamati questi eventi dell’azienda di Cupertino – di settembre ha storicamente catalizzato l’attenzione mediatica del settore hi-tech. Questa volta l’attesa è rivolta soprattutto a quello che dovrebbe essere lo smartphone economico della società guidata da Tim Cook, ...

Che cosa vorremmo vedere sui nuovi iPhone : Nonostante la serie iPhone sia stata quella di maggior successo in assoluto in ambito smartphone, i suoi esponenti hanno talvolta mostrato delle lacune oggettive nei confronti degli avversari coi quali si sono scontrati negli anni. Dalla ricarica wireless all’impermeabilità all’acqua, Apple ha saputo col tempo recuperare il terreno perduto e stipare i suoi gadget di nuove componenti e funzionalità, e con i nuovi gadget avverrà lo ...

Grande attesa per l’evento Apple : nuovi iPhone in arrivo - svelato il design [FOTO] : Apple ha invitato la stampa nel quartier generale di Cupertino, in California, il 12 settembre: l’azienda dovrebbe presentare i nuovi iPhone, un Apple Watch e agli auricolari senza fili AirPods. Grande attesa quindi per i nuovi melafonini, che dovrebbero essere 3: spetterà al Ceo Tim Cook illustrare gli aggiornamenti dell’iPhone X (uno da 5,8 pollici e uno Plus da 6,5 pollici). Due dispositivi sarebbero caratterizzati da uno schermo ...

iPhone 2018 : trapelano dettagli sui prezzi e nomi dei nuovi modelli : E’ di pochi giorni fa la notizia che in tanti aspettavano e che la stessa Apple ha deciso di confermare. Parliamo della data di presentazione della nuova generazione di iPhone. La conferenza ufficiale organizzata dal colosso di Cupertino è fissata al 12 settembre e manca quindi meno di una settimana per conoscere i melafonini di ultima generazione. Accade spesso in questi casi che la presentazione è anticipata da indiscrezioni su alcuni ...

iPhone 9 - iPhone XS o iPhone XI e Max : come si chiameranno i nuovi iPhone? : Il prossimo 12 settembre Apple ha in programma un evento carico di novità: oltre alla “resurrezione” di MacBook Air e Mini, vedremo i nuovi iPad Pro, l’ultimo Apple Watch e, soprattutto, i nuovi iPhone 2018. La parola chiave del prossimo evento Apple sarà borderless, ossia quel design a tutto schermo che contaminerà tutti i nuovi dispositivi della Mela: dallo smartwatch al tablet, passando per i nuovi telefoni, sarà difficile vedere un ...

Svelati I Prezzi Dei nuovi iPhone? Si Parte Da 799 Euro : Svelati i Prezzi di iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone LCD? Sono davvero questi i Prezzi dei Nuovi iPhone? Si potrebbe partire da 799 Euro per la versione “entry-level” Prezzi Nuovi iPhone 2018 Interessanti novità arrivano per tutti i fan di Apple e per gli utenti pronti a mettere mano al portafogli e alla carta di […]

Apple - nuovi iPhone e non solo : le anticipazioni dall'evento del 12/9 : Il keynote della Mela sarà l'occasione per svelare gli smartphone di quest'anno. Ma ci sarà anche altro. Ecco cosa sappiamo (e cosa immaginiamo)

nuovi Apple iPhone XS e Watch 4 : pubblicate per errore le immagini : I Nuovi Apple iPhone XS e Watch 4 saranno presentati dalla casa di Cupertino il 12 settembre prossimo, ma qualche ora fa le foto dei Nuovi prodotti sono erroneamente state visibili online il tempo necessario per essere salvate dai più curiosi. Un errore infatti avrebbe svelato con un po' di anticipo caratteristiche e forme dei Nuovi device, permettendo di trarre alcune conclusioni sulle novità introdotte.In primis i successori dell"attuale ...

Il 12 settembre 3 nuovi iPhone : Analisti e gole profonde concordano su fatto che si vedranno tre melafonini: due piu' costosi e uno che strizza l'occhio a chi vuole risparmiare un po'. Nel dettaglio, il Ceo Tim Cook dovrebbe ...