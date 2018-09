hwbrain

: Honor 8x arriverà in Europa l'11 ottobre 2018: le principali caratteristiche - - AppleFeedNews : Honor 8x arriverà in Europa l'11 ottobre 2018: le principali caratteristiche - - Tecno__Android : -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Dopo la presentazione ufficiale in Cina, l’8x sarà ufficializzato per l’in data 11: ecco le suehardware.Appena una settimana dalla presentazione del nuovo8X in Cina, Huawei oggi ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale si legge che il telefonoanche in8X svelata la data dell’annuncio per l’: 11Infatti l’8X sarà ufficialmente presentato nel vecchio continente in data 11in un evento che si terrà a Praga in Repubblica Ceca.8xinl’11: leat HWBrain.it.