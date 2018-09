Hollow Knight | una data di uscita per le versioni PS4 e Xbox One

Alle 20 : 30 vi aspettiamo con la diretta di Hollow Knight : Hollow Knight è uno dei Metroidvania più apprezzati degli ultimi anni e per molti aspetti è stato paragonato addirittura ai Dark Souls, per via dello stile di gameplay e delle atmosfere cupe che presenta.Hollow Knight ha riscosso un discreto successo su Nintendo Switch tanto che lo studio ha deciso di annunciare, per la primavera del 2019, anche un'edizione fisica per PS4 e Xbox One. Il titolo è risultato inoltre il gioco più scaricato di agosto ...

Hollow Knight come Dark Souls? Secondo il director si ispirano agli stessi capolavori : Nel tentativo di spiegare il grande successo di Hollow Knight, uno dei Metroidvania più apprezzati degli ultimi anni, tantissimi addetti ai lavori lo hanno avvicinato a Dark Souls, con il quale condivide lo stile di gameplay e le cupe atmosfere.William Pellen, co-director del gioco di Team Cherry, ha potuto recentemente parlare di questo frequente paragone tra le due produzioni in una recente intervista riportata, da Gaming Bolt. Gli ...

Hollow Knight : disponibile l'ultima espansione gratuita Godmaster : Ottime notizie per tutti i fan di Hollow Knight: Team Cherry ha da poco pubblicato l'ultima espansione gratuita per il gioco, Godmaster.Come segnala Rokpapershotgun, gli sviluppatori, per celebrare il rilascio del DLC, hanno deciso di scontare il gioco del 34% nelle versioni Nintendo Switch, PC, Mac e Linux.L'ultimo contenuto si aggiunge, dunque, a The Grimm Troupe e Hidden Dreams. Godmaster, che in precedenza doveva chiamarsi Gods And Glory, ...

Hollow Knight arriva nel 2019 su PS4 e Xbox One in un'edizione fisica : Lo studio indipendente Team Cherry ha annunciato oggi che Hollow Knight, il loro titolo di successo per Nintendo Switch, sarà disponibile anche per Xbox One e PS4 nel corso della primavera del 2019 in una edizione fisica.Il gioco sarà pubblicato da Skybound Games, che si occuperà inoltre di portare anche Death's Gambit di White Rabbit su Xbox One e Nintendo Switch tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019. Anche questa produzione sarà ...

Hollow Knight : l'ultimo DLC gratuito Gods and Glory ha una data d'uscita : Team Cherry, team di sviluppo indipendente salito alla ribalta grazie al lavoro compiuto con l'apprezzato Hollow Knight, ha annunciato oggi la data d'uscita del nuovo DLC Gods & Glory, l'ultima espansione completamente gratuita che il gioco riceverà per entrambe le sue versioni PC e Nintendo Switch il 23 agosto 2018.Come segnala Kotaku, il DLC includerà nuovi boss, nuovi NPC, nuovi segreti e una sorta di nuova modalità di gioco per Hollow ...

Hollow Knight : il gioco si aggiorna su Nintendo Switch con una nuova patch : Hollow Knight non è giunto su Nintendo Switch da molto che già si aggiorna con una nuova patch, riporta Destructoid.Come possiamo vedere il nuovo aggiornamento è la v1345 ed andrà a sistemare una serie di bug scovati fino a oggi.L'aggiornamento introduce inoltre anche il controller rebinding, funzione tanto attesa dagli appassionati assieme all'uscita del pacchetto Gods & Glory.Read more…