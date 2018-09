Guidonia | cave a rischio chiusura | sciopero e corteo contro il sindaco

Cave. Lo scempio per chi vive a Villalba di Guidonia : Cave. Lo scempio per chi vive a Villalba di Guidonia – La tutela dei lavoratori è sacrosanta, ma non mettendo a rischio la popolazione, lavoratori compresi – Disarmante e anche piuttosto provocatorio che il PD della provincia di Roma e di Guidonia Montecelio, ancora a sostegno dei sindacati del settore estrattivo delle Cave di Guidonia, indichi, nel suo recentissimo roboante comunicato, lo “scempio” dei lavoratori, a loro vedere ...

Maugliani-Manni : Guidonia - domani in piazza a fianco lavoratori Cave : Roma – “domani mattina il Partito Democratico della Provincia di Roma e di Guidonia Montecelio scendera’ in piazza al fianco dei sindacati nella manifestazione a sostegno dei lavoratori delle Cave. Saremo presenti dalle 9 di mattina, ma ci saremo senza le nostre bandiere, perche’ il senso di questa manifestazione e’ piu’ importante di qualsiasi strumentalizzazione politica”. Cosi’ in una nota ...

Cave di Travertino - sindaco di Guidonia revoca le concessioni e gli operai lo contestano : va via scortato dalla polizia : Tensione altissima a Guidonia, vicino Roma, dove un gruppo di oltre cento operai delle vicine Cave di Travertino nei giorni scorsi ha dato l’assalto al sindaco pentastellato Michel Barbet, sfuggito al linciaggio solo grazie all’ausilio delle forze dell’ordine in assetto antisommossa. La “colpa” di Barbet sarebbe quella di aver negato la proroga alle 12 aziende estrattive che danno lavoro a oltre 2mila persone. Un comparto industriale antico ...

Cave di Guidonia - Villalba a rischio frane : Cave di Guidonia, Villalba a rischio frane – Già in passato gravi fenomeni di subsidenza nella zona – Chi dovesse per caso trovarsi a sorvolare la zona geografica limitrofa a Roma, tra Villalba e Guidonia Montecelio, vedrà con i suoi occhi l’esistenza, davvero sorprendente ed inusitata, di una enorme voragine, larga quattrocento ettari e profonda trenta metri, equivalente a centoventimilioni di metri cubi. Opera dell’atterraggio di ...

