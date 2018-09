Gratta e vinci | donna sviene in tabaccheria | ha vinto 5 milioni con un biglietto da 20

Grosseto - vince 5 milioni con un Gratta e vinci : sviene in tabaccheria/ Malore dopo il colpo grosso : Grosseto, vince 5 milioni con un gratta e vinci: sviene in tabaccheria. Malore dopo il colpo per una anziana: ecco le parole del titolare della ricevitoria(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 22:50:00 GMT)

“Non ci credevo”. Vince 1 milione al Gratta e Vinci - poi il gesto spiazzante : La dea bendata colpisce ancora. Qualcuno, grazie a un Gratta e Vinci, sta per iniziare una nuova vita. La fortuna gira e stavolta si è fermata ad Arezzo, in Toscana, dove grazie a un biglietto di lotteria istantanea è stata registrata la Vincita di un milione di euro. Avete letto bene: un milione di euro. Il fortuntato ha tentato la svolta acquistando un ‘100X’, che è un Gratta e Vinci che costa 20 euro in cui si moltiplica ...

Una pensionata sfida la sorte con un Gratta e Vinci e vince 5 milioni di euro : In una giornata apparentemente come tutte le altre, mercoledì 12 settembre, all'incirca verso le ore 11, una pensionata grossetana si reca nella propria tabaccheria di fiducia dei fratelli Valentina e Riccardo Fabbrini in via Liri a Grosseto, per giocare, come di consueto, al Gratta e Vinci. Ma stavolta il destino ha per lei una bellissima sorpresa in serbo: con 5 milioni di euro, la cliente è la donna più felice del ...

Sconosciuto vince un milione di euro al "Gratta e vinci" - poi si fa vivo con un biglietto : Un messaggio lasciato nella cassetta della posta del titolare dell'edicola dove è stato acquistato il tagliando vincente...

Con 5 euro mezzo milione al Gratta e Vinci : Ha vinto e non poco. mezzo milione di euro con un grattino da 5. "Con la 'Nuova Doppia sfida', non ce ne eravamo neanche accorti" dice all'Adnkronos Francesco La Marca, titolare della tabaccheria di ...

Mezzo milione di euro al "Gratta e vinci" ma nessuno sa chi sia il fortunato : La vincita realizzata con una giocata di appena 5 euro. Intanto ieri ci sono state le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e...

Truffa i tabaccai con i Gratta-e-vinci "sospetti" : vercellese nei guai : Ottanta Gratta e Vinci 'sospetti' sono stati sequestrati dalla Squadra Mobile della Questura di Biella nel pomeriggio di venerdì 24 agosto. A finire nei guai due persone, entrambe denunciate, per ...

Prurito da «Gratta e vinci» e febbre da video lotterie : ... crea dipendenza, indebitamento, causa perdita di posti di lavoro, alimenta la criminalità organizzata, crea degrado culturale e soprattutto toglie risorse alla nostra economia reale, ritardando la ...

Vince mezzo milione di euro con un "Gratta e vinci" da 5 euro : Un residente o un turista: caccia al fortunato giocatore che si è aggiudicato una vera e propria fortuna dopo aver...

'Nuoce alla salute' - Gratta e vinci come il fumo : 'La strada del proibizionismo intrapresa conclude il presidente nazionale della Fit non avrà alcun effetto positivo sulla salute pubblica, ma anzi creerà danni inarrestabili all'economia del Paese. È ...

Gratta e Vinci - cosa cambia per chi li compra. La decisione è delle ultime ore : Tanti gli italiani che ancora oggi cedono di tanto in tanto alla tentazione di comprare un Gratta e Vinci fortunato sperando nel più classico dei colpi di fortuna, possibilmente di quelli capaci di cambiare la vita una volta per sempre. E numerosi anche quelli che, quando ne hanno l’occasione, decidono di infilare qualche monetina nella slot machine di turno sperando di vedersene restituire molte di più. Una tendenza che si troverà ...