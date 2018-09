Grande Fratello Vip 2018 Anticipazioni | novità sulla Casa e aggiornamenti sul caso

Grande Fratello Vip - perché Francesco Monte è stato fatto fuori : la vendetta del big di Mediaset : Dietro l'addio di Francesco Monte dal Grande Fratello Vip ci sarebbe stato uno scontro clamoroso tutto interno a Mediaset. Come riporta 361 magazine, la presenza dell'ex naufrago dell'Isola dei famosi ...

Grande Fratello Vip 3 : Selvaggia Lucarelli difende Francesco Monte e lancia una frecciata a Fabrizio Corona : Dopo aver letto la notizia che vede l'ex tronista fuori dal cast, la nota blogger sbotta sui social.

Grande Fratello Vip 3 - tutti i concorrenti. E scoppia il caso per l’escluso eccellente : Si scaldano i motori, tutto è pronto per una nuova ed entusiasmante ‘avventura’ nella casa più spiata d’Italia: il Grande Fratello Vip 3 sta per arrivare. Lunedì 24 settembre, dagli studi di Cinecittà, andrà in onda la prima puntata dell’edizione duemiladiciotto. Per Endemol Shine squadra che vince non si cambia: da due anni, infatti, l’edizione Vip è affidata a Ilary Blasi. La signora Totti, con il suo gergo ...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Lavori in corso per la prossima edizione del reality show di Canale 5, in onda a partire da lunedì 24 settembre. Ecco tutte...

Grande Fratello Vip - concorrenti al completo : ecco chi è l'ultimo arrivato : Mancano appena due settimane alla partenza ma il cast del Grande Fratello Vip ancora non sembra essere al completo. La cover di Chi ha svelto tutti i concorrenti che parteciperanno al reality, ma ...

Grande Fratello Vip - i concorrenti si svelano : perché entrano in Casa : Grande Fratello Vip, i concorrenti si raccontano prima di entrare in Casa: ecco perché hanno deciso di partecipare Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto alcune curiose domande a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. A quanto pare, tutto il cast della nuova edizione del reality-show ha le idee chiarissime sull’avventura che si appresta a […] L'articolo Grande Fratello Vip, i concorrenti si svelano: perché entrano in Casa proviene da ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip - parlano Ilary e Alfonso : 'Cambiano i meccanismi' : Ilary Blasi e Alfonso Signorini scaldano i motori per questa terza edizione del Grande Fratello Vip, che vedremo in onda dal prossimo lunedì 24 settembre in prime time su Canale 5. Le prime Anticipazioni su quelle che saranno le novità di quest'anno arrivano dalle pagine del settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', che ha accolto la prima intervista ai due presentatori. La Blasi ha ammesso che quest'anno ci saranno dei cambiamenti, anche se al ...