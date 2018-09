Governo | Renzi | La luna di miele sta finendo

‘Non useremo il vostro metodo di aggressione verbale’. Ma dopo 3 mesi Renzi sfotte ministri e Governo : ‘Scappati di casa’ : “Utilizzate tecniche di aggressione verbale che mi lasciano perplesso. Anche noi potremmo fare lo screening di chi sta seduto sui banchi del governo, ma non ci permetteremo di usare il vostro metodo di aggressione verbale. Perché siamo un’altra cosa“. Sono le parole dell’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, durante il suo intervento prima del voto di fiducia al governo Conte, in Senato. Era il 5 di giugno. Ieri sera, ...

Pd - Matteo Renzi : 'Mi vergogno del Governo che c'è - non del nostro' : "A chi dice che dobbiamo chiedere scusa e ci dobbiamo vergognare io dico: sono fiero e orgoglioso del nostro governo. Non mi vergogno del nostro governo ma di quello che c'è adesso alla guida del ...

Scuola - Bussetti : ‘Governo Renzi non ha ascoltato - né visto : trasparenza nella valutazione docenti’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, durante un’intervista rilasciata alla rivista ‘Panorama‘, ha parlato di diversi argomenti, sollecitato dalle domande della giornalista Emanuela Fiorentino. E’ stato chiesto al nuovo titolare del dicastero di Viale Trastevere quale sia il suo rapporto con colei che l’ha preceduto, vale a dire Valeria Fedeli. ‘Personalmente la rispetto.’ è stata la ...

Renzi contro Salvini : “Aberrante pensare che chi sta al Governo può violare la legge” : Matteo Renzi attacca Matteo Salvini dopo la notizia dell'indagine a suo carico e le accuse rivolte dal ministro dell'Interno alla magistratura: "Le dichiarazioni del ministro dell’interno Salvini sono farneticanti. Come al solito mi tira in ballo e cerca di fare la vittima ma l’idea che chi è stato eletto parlamentare o siede al governo possa violare tranquillamente la legge è aberrante".Continua a leggere

Matteo Renzi : "Al Governo sono ladri e bugiardi" : "La Lega ha rubato 49 milioni agli italiani e Toninelli sta dicendo bugie tutti i giorni. E il problema è sempre il Pd"

