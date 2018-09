Google calcola l’impatto ambientale delle città I Big Data al servizio dell’ambiente

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Si chiama The Environmental Insights Explorer (EIE) il nuovomesso a punto daper stimare l’impatto(impronta di carbonio) di un’intera. Realizzato in collaborazione con il Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, EIE è attualmente in versione “beta”, quindi in costante sviluppo, e si limita al momento a cinque: Buenos Aires (Argentina), Melbourne City (Australia), Victoria (Canada), Mountain View e Pittsburgh (Stati Uniti). Combinando i dati diMaps con altre informazioni, il nuovo strumento dipuò fare una stima dell’impronta di carbonio di tutti gli edifici, del traffico automobilistico privato, quello pubblico e di tutti gli altri mezzi di trasporto usati dai cittadini. L’obiettivo del gigante del web è anzitutto informare, tanto i cittadini quanto le amministrazioni locali. Si dice ...