Gomorra | una lezione di insulti in napoletano con i protagonisti della serie

Gomorra : l'acclamata serie avrà una prequel dedicata a Ciro Di Marzio : La trama si svolge nel contesto della malavita tra organizzazioni di stampo mafioso, politica e mondo degli affari. I personaggi vengono interpretati con grande realismo e presentano comportamenti ...

Fortunato Cerlino da Gomorra a Romolo+Giuly : la comedy Fox tra stereotipi e faide con la benedizione di Shakespeare : Dimenticate Verona, le dolci parole scritte da Shakespeare e anche i veri motivi della faida che ha tenuto lontano i due amanti visto che la nuova comedy Sky Romolo+Giuly sta per rivoluzionare tutto. Fortunato Cerlino e Francesco Pannofino sono i protagonisti "senior" di questa serie destinata al successo e non solo per via della sua storia tra stereotipi e faide italiane tra Nord e Sud ma anche per via del suo linguaggio nuovo e la spinta ...

Napoli - rapina choc al pizzaiolo gourmet : «Sembra una scena di Gomorra» : Diego Vitagliano, titolare della Pizzeria 10 a Bagnoli, uno dei più promettenti pizzaioli napoletani del momento, è stato rapinato alla fine del servizio. La scena...

Gomorra 4 tra l’arrivo di una nuova famiglia e la corruzione finanziaria londinese : tutte le anticipazioni sui nuovi episodi : I rumors continuano a farsi sempre più insistenti e Gomorra 4 inizia a prendere forma anche davanti agli occhi dei fan che, finalmente, hanno ottenuto i primi particolari sui nuovi episodi. Ad alzare il velo sulla stagione che vedremo in onda nel 2019 su Sky Atlantic, è Il Messaggero che nelle scorse ore ha pubblicato una serie di anticipazioni su Gomorra 4 parlando di una nuova famiglia in arrivo, la fuga di Genny a Londra e la nuova vita ...

Il “boss di Gomorra” Fortunato Cerlino ha sposato Antonella Sava : Fortunato Cerlino, il boss di Gomorra Don Pietro Savastano, ha sposato la compagna Antonella Sava. ù I due, che...

Fortunato Cerlino - don Pietro Savastano di Gomorra si è sposato : 47enne attore napoletano diventato celebre grazie all'iconico ruolo di don Pietro Savastano nella serie Gomorra, Fortunato Cerlino ha appeso l'anello al chiodo.Sabato scorso a Trieste, come raccontato a Vanity Fair, Fortunato ha sposato l'amata Antonella Sava. Una trentina di invitati, per la coppia, che ha deciso di giurarsi amore eterno in Friuli Venezia-Giulia per motivi puramente professionali. Cerlino sta infatti girando una ...

Ferzan Ozpetek dal cinema a Netflix con la passione per La casa di Carta e Gomorra : pronta una serie sulla scia de Il Miracolo? : A quanto pare il successo de Il Miracolo potrebbe ancora una volta cambiato le carte nel mondo della serialità italiana proprio come anni fa, ormai 5, fece Gomorra. Un altro modo di leggere la serialità è possibile e finalmente il sovrannaturale potrebbe essere pane per i denti degli italiani a cominciare dal grande Ferzan Ozpetek. Ad alzare il velo su questa possibilità è stato proprio il regista che, ospite al Giffoni Film Festival, ha ...

Fortunato Cerlino di Gomorra si è sposato : chi è la moglie Antonella : Pietro Savastano di Gomorra, la vita privata di Fortunato Cerlino: l’attore si è sposato con Antonella Fiori d’arancio per Fortunato Cerlino, l’attore diventato famoso grazie alla serie tv Gomorra e al ruolo di Pietro Savastano. All’età di 47 anni l’interprete napoletano è convolato a nozze con la fidanzata Antonella. Il matrimonio è stato celebrato sabato […] L'articolo Fortunato Cerlino di Gomorra si è ...

Anticipazioni Gomorra 4 : si torna a girare a Napoli presso una nota clinica : Gomorra 4 è ormai nel pieno delle registrazioni in vista del ritorno televisivo nel 2019. Le ultime scene sono state registrate a Londra, come dimostrato dai vari scatti pubblicati sui social network dai protagonisti della Serie Tv. Diverse foto su Facebook hanno intrattenuto in questo mese i fan di Gomorra che attendono con ansia Anticipazioni ed indiscrezioni. Le ultime novità certe riguardano proprio gli sfondi delle riprese, che da Londra si ...

ANTICIPAZIONI/ Gomorra 4 : si torna a girare a Napoli presso una nota clinica : Gomorra 4 è ormai nel pieno delle registrazioni in vista del ritorno televisivo nel 2019. Le ultime scene sono state registrate a Londra, come dimostrato dai vari scatti pubblicati sui social network dai protagonisti della Serie Tv. Diverse foto su Facebook hanno intrattenuto in questo mese i fan di Gomorra che attendono con ansia ANTICIPAZIONI ed indiscrezioni. Le ultime novità certe riguardano proprio gli sfondi delle riprese, che da Londra si ...