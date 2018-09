Gli sceriffi del cibo con gli occhi in tavola

ilgiornale

(Di mercoledì 12 settembre 2018) È forse il più grave scandalo alimentare degli ultimi anni: 800mila prosciutti sequestrati, due istituti di certificazione commissariati, i marchi del Crudo di Parma e del San Daniele finiti in mezzo alle polemiche. Si è scoperto che da tempo, in qualche caso dal 2014, molti allevatori, anziché i maiali previsti dai Disciplinari, le ferree norme che regolano i prodotti Dop, usavano animali meno pregiati. La razza privilegiata era quella dei Duroc danesi, bestie che, se ben nutrite, crescono a tutta velocità: fino a 170/180 chili in pochi mesi. Una resa in grado di fare la felicità di ogni allevatore, ma con una carne ben lontana dal modello stabilito per la stagionatura dei prosciutti più famosi al mondo: muscolatura debole, troppa acqua e poco grasso. Sotto accusa, in una serie di inchieste con due filoni principali a Torino e Pordenone (dove le indagini si sono concluse poche ...