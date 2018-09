Gli Articolo 31 tornano insieme Parola di J-Ax

Dopo 12 anni Gli Articolo 31 tornano insieme sul palco : "Abbiamo fatto pace dopo le malignità" : dopo 12 anni di separazione tornano gli Articolo 31. insieme per cinque date live al Fabrique di Milano, che celebrano i 25 anni di carriera di J-Ax. L'annuncio è stato dato sui social dal solista, ...

J-Ax chiama Dj Jad sul palco del Fabrique : 15 anni dopo tornano Gli Articolo 31 : Milano, 12 settembre 2018 - Manca poco più di un mese a "J-Ax 25 - Live" , il live show da solista di J-Ax in 5 date evento al Fabrique di Milano, che ha già registrato il sold out dell'appuntamento ...

Pace fatta : J-Ax e Dj Jad assieme al Fabrique di Milano : l'annuncio a sorpresa su Facebook. Ma quanto spazio sarà dato aGli - ex - Articolo ... : ... , ci troviamo davanti ad un'operazione nostalgia che ha pochi precedenti in Italia , nessuno probabilmente, se ci limitiamo alla nostaglia per gli anni '90, quando il mondo era l'arca e noi eravamo ...

J-Ax in concerto a Milano : lo special guest sarà Dj Jad - l’altra metà deGli Articolo 31 : Una grande notizie per tantissimi fan! The post J-Ax in concerto a Milano: lo special guest sarà Dj Jad, l’altra metà degli Articolo 31 appeared first on News Mtv Italia.

J-Ax e Dj Jad - il «ritorno di fiamma» deGli Articolo 31 : J-AxJ-AxJ-AxJ-AxJ-Ax«Fermate le rotative» e, con le orecchie ben spalancate, siate pronti ad applaudire il ritorno degli Articolo 31. J-Ax ha infatti rotto il silenzio seguito ai rumors su una possibile reunion e, tramite Instagram stories, ha rivelato di avere in serbo la riconciliazione tanto agognata. «Penso che sarebbe inutile festeggiare i 25 anni di carriera senza cantare nulla dei primi dieci», ha detto Alessandro Leotti. «Quindi, è con ...

J-Ax riunisce Gli Articolo 31 : ‘Io e Dj Jad abbiamo fatto pace’ : Il sogno di tanti adolescenti degli anni ’90 e Duemila sta per diventare realtà: gli Articolo 31 sono pronti a tornare in scena. J-Ax e Dj Jad dopo anni fatti di incomprensioni e rancori seppelliscono l’ascia, si stringono la mano e salgono di nuovo sullo stesso palco. A dare il grande annuncio è lo stesso rapper, che su Facebook spiega come il collega sarà parte dei 5 concerti milanesi per celebrare 25 anni di carriera: Per ...

J-Ax e l’annuncio che i fan attendevano da anni : “io e Jad abbiamo fatto pace - tornano Gli Articolo 31” : J-Ax e Jad di nuovo insieme: annunciate le date dei concerti sul palco del Fabrique per il ritorno degli Articolo 31-- Dopo la rottura con Fedez, J-Ax ritorna alle origini ed annuncia la pace con Jad, suo ‘socio’ degli Articolo 31. La reunion tra i due musicisti può voler dire soltanto una cosa: gli Articolo 31 sono tornati. Per questa grande occasione, J-Ax ha voluto scrivere un lungo post social in cui ha confessato la sua ...

Gli Articolo 31 tornano insieme? Si riaccende la speranza dopo l’ultima prova in Italiano Medio : Gli Articolo 31 tornano insieme? Tutte le supposizioni portano a un indizio di pace tra J-Ax e DJ Jad, che hanno concluso il progetto del gruppo con Italiano Medio nel 2003. Le speranze sono state riaccese da un follow su Instagram di J-Ax al profilo di DJ Jad, che potrebbe semplicemente significare che i due artisti hanno siglato un accordo di pace seppur virtuale. Solo un anno fa, si era riaperto il dissing tra i due dopo che Jad aveva ...

Il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport unisce il meGlio ed il peggio della serie - articolo : Gran Turismo è sempre stata una serie in grado di deliziare tanto quanto di deludere l'utenza. Ed è stato così nel corso dei suoi vent'anni di vita, persino in occasione del corposo aggiornamento di luglio di Gran Turismo Sport, patch di update che opera la più radicale modifica alla natura del gioco sin dalla sua release dello scorso ottobre. L'aggiornamento introduce anche una nuova serie di caratteristiche, alcune decisamente più allettanti ...

Fuori i paGliacci : non si gioca con la democrazia. Il caso dell'articolo 18 : I Cinque Stelle giocano con la politica quando promettono una cosa e ne fanno un'altra, senza nemmeno provare a motivare il voltafaccia. E' il caso clamoroso dell'articolo 18. Allo stesso tempo, il ...

Chiara Ferragni arrabbiatissima si scaGlia contro il Corriere della Sera per un articolo. Quest ultimo subito dopo “ritratta” tutto! Ecco cosa è successo! : “Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche rotonde e felici”. Questo articolo del Corriere della Sera ha fatto arrabbiare la famosa fashion blogger. Il pezzo del noto quotidiano fa riferimento al fisico delle amiche della futura sposa, che adesso sono in vacanza con lei ad Ibiza, per l’addio al nubilato. Chiara dopo aver letto l’articolo ha pubblicato un duro sfogo sul suo profilo Instagram. “Trovo veramente assurdo che giornalisti possano ...

Che c’è di vero nell’articolo di Marco TravaGlio sulle ong : Le accuse “acclarate” che invece sono solo indagini, la retorica del pull factor, i morti, gli sbarchi, il traffico di esseri umani. Leggi