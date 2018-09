Giovani | uno su quattro al lavoro di domenica  

Lotta - Nicoloz Kakhelashvili nuovo rinforzo per l’Italia. Lucio Caneva : “Gli stranieri uno stimolo per i Giovani” : Dopo Shamil Kudiimagomedov, bronzo agli ultimi Europei disputati in a Kaspiisk, la Lotta italiana si rafforza con un nuovo innesto dall’Est Europa. Si tratta del georgiano Nicoloz Kakhelashvili, campione del mondo juniores 2015 nella categoria dei -96 kg della greco-romana. Un atleta di assoluto spessore, classe 1995 e con margini di miglioramento ancora inesplorati. Questi campioni stranieri hanno acquisito il diritto di poter ...

Pensioni - Fornero : «Quota 100? Da Salvini solo uno slogan. A pagare saranno i Giovani» : Il piano di pensionamento anticipato e l’idea di un automatismo tra uscita a 62 anni e assunzione di giovani è valutata con scetticismo da giuslavoristi ed economisti interpellati dal Sole 24 Ore. L’ex ministro Fornero, artefice della riforma attualmente in vigore: «Rifiuto l’affermazione per cui per dare lavoro a una persona bisogna mandarne via un’altra: le economie che creano occupazione lo fanno ...

Formula Uno - spazio ai Giovanissimi : il 18enne Lando Norris alla McLaren : Sarà Lando Norris ad affiancare Carlos Sainz in McLaren nella stagione 2019 di Formula 1, una coppia di piloti molto giovane...

Leucemia - via libera in Europa a immunoterapia Car-t : così i linfociti dei Giovani pazienti combatteranno il cancro : La terapia genica con cellule modificate Car-t è stata sperimentata per la prima volta con successo nel 2012, negli Stati Uniti, su una bambina di 7 anni con Leucemia linfoblastica acuta, dai ricercatori dell’Università di Pennsylvania presso il Children Hospital di Philadelphia. Da allora sono partite numerose sperimentazioni in tutto il mondo, i cui risultati hanno portato pochi mesi la Food and Drug Administration (FDA) ad approvare il primo ...

Da venerdì 17 ecco la Festa in Rosso : 'Fatta dai Giovani - uno stimolo per il rilancio della sinistra' : Il programma prevederà: venerdì 17 AGOSTO Spazio spettacoli, ore 21.00: BIG GUNS " Tribute band to Rory Gallagher Spazio dibattiti, ore 21.00: Presentazione del libro "La grande rimozione. Il 68-77: ...

Sanremo 2019 raddoppia - Baglioni : 'Ci saranno due Festival - uno per i Giovani e uno per i big' : Un doppio Festival, con il Sanremo dei giovani che però 'non sarà un talent', e anche quest'anno niente eliminazione per i Big all'Ariston: Claudio Baglioni parla in esclusiva con Tv Sorrisi e Canzoni,...

Daisy Osakue parteciperà agli Europei - gli aggressori sono tre Giovani italiani : uno è figlio di un consigliere del Pd : Daisy Osakue, la discobola azzurra colpita a un occhio da un uovo lanciato da una macchina con tre giovani a bordo a Moncalieri nella notte tra il 29 e il 30 luglio, potrà partecipare agli...

Sud - Svimez : “900mila Giovani se ne sono andati negli ultimi 16 anni. 600mila le famiglie in cui nessuno ha un lavoro” : La fuga di 1,8 milioni di residenti negli ultimi 16 anni, la metà dei quali under 34. Un “drammatico dualismo generazionale“, con 578mila giovani occupati in meno mentre a trovare lavoro sono stati quasi solo gli over 55. E il raddoppio, tra 2010 e 2018, delle famiglie in cui tutti sono disoccupati: ora sono 600mila. Intanto ai cittadini del Sud continuano a mancare, o sono carenti, alcuni diritti fondamentali, dalla sicurezza ...

Judo - Grand Prix Zagabria 2018 : digiuno di medaglie interrotto solo da Basile. Crescono i Giovani : Dall’ultimo Grand Prix, quello cinese, eravamo tornati a mani vuote, ma mancavano i big. A Zagabria, invece, nonostante l’unica assenza di spicco fosse quella Odette Giuffrida, di medaglia ne è arrivata solamente una, quella d’argento di Fabio Basile. Questo di Zagabria non è stato un Grand Prix da buttare, anzi. I segnali dati dagli azzurri sono stati per lo più positivi. I talenti ci sono e alcuni di loro hanno dimostrato di ...

Combinata nordica - due giorni di raduno a Garmisch per i Giovani azzurri : Dodici giovani di salto e Combinata nordica per due giorni a Garmisch in raduno Sono dodici i convocati delle squadre B, C e juniores di salto e Combinata nordica che il direttore tecnico Federico Rigoni ha chiamato per il raduno che si tiene a Garmisch-Partenkirchen (Ger) mercoledì 25 e giovedì 26 luglio. Si tratta di Daniela Dejori, Jessica malsiner, Lena Prinoth, Annika Sieff, Arianna Sieff, Giulio Bezzi, Domenico Mariotti, Iacopo ...