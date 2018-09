Giornata mondiale della Sepsi | convegno Diagnosi e gestione clinica

Giornata mondiale dello stomizzato : la qualità della vita passa anche per “Le cento ricette” : In vista della Giornata mondiale dello stomizzato, che si svolgerà il prossimo 6 ottobre, B. Braun – una delle maggiori aziende al mondo nel settore dei dispositivi medici – rilancia il volume “Le cento ricette per vivere al meglio”, una raccolta speciale di ricette perché proposte esclusivamente da persone con stomia, valutate e arricchite dai consigli del medico nutrizionista e dello chef. Per l’occasione, B. Braun pubblica online ...

Giornata mondiale della Fisioterapia : ecco il decalogo per ottenere i migliori benefici : Ricorre oggi la Giornata Mondiale della Fisioterapia, per volere della Wcpt, la World Confederation for Physical Therapy: lo scopo è diffondere la conoscenza dei benefici e dell’importanza della Fisioterapia. Secondo dell’Associazione Italiana dei Fisioterapisti, ogni anno in Italia sono oltre 2 milioni le persone si affidano a uno degli oltre 65mila professionisti per curare dolori e limitazioni del movimento, 97 ogni 100mila ...

Giornata mondiale sulla distrofia muscolare di Duchenne - ancora non c’è cura ma aspettativa di vita è aumentata : Oggi si celebra la quinta edizione della Giornata mondiale sulla distrofia muscolare di Duchenne (DMD), promossa dalla World Duchenne Organization. Il tema di quest’anno sono “gli standard di trattamento”, spiegano gli organizzatori dell’evento in Italia, per raccontare come negli ultimi anni una delle conquiste maggiori della “comunità Duchenne” è sempre di più la presa in carico clinica dei pazienti, che permette alle persone con DMD di vivere ...

E nella Giornata mondiale della cotoletta viennese vi spieghiamo come si fa alla perfezione la milanese : ... a uno dei piatti 'dei pochi, con cui Milano ha contribuito a rendere famosa nel mondo la cucina Italiana'. cotoletta viennese: cambia la carne, qui di maiale e non di vitello Condividi 'Una delle ...

Vuelta a España 2018 - una Giornata all’attacco per Vincenzo Nibali. Lo Squalo migliora ogni giorno - segnali positivi per il Mondiale : Oggi Vincenzo Nibali è stato protagonista della fuga che è andata in porto nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2018. Lo Squalo, dopo averci provato diverse volte ieri, è riuscito ad entrare nella fuga giusta e ha pedalato per quasi 180 km in testa. Nel finale il corridore della Bahrain Merida non è riuscito a giocarsi la vittoria, lasciando libertà al compagno di squadra Mark Padun, ma ciò che conta non è il risultato, ma la ...

Roma : Al via la Giornata mondiale del microchip gratuito : Roma – Dopo il successo riscosso dall’iniziativa estiva, promossa dall’Assessorato alla Sostenibilita’ Ambientale, che ha registrato il tutto esaurito e la microchippatura gratuita di circa 500 animali, Roma Capitale in collaborazione con la Onlus Animalinsieme ripete l’operazione con l’evento “giornata del microchip gratuito”. Fino a sabato 8 settembre sara’ possibile effettuare ...

Motomondiale - piloti in visita dal Papa in Vaticano. Marquez : 'Una grande Giornata' : Presente anche Marc Marquez , Honda, , campione del mondo in carica, il collega di box Dani Pedrosa ed Emilio Alzamora, manager del campione del mondo. Con loro Paolo Simoncelli, padre di Marco e ...

Papa Francesco : messaggio Giornata mondiale del creato. "Sia salvaguardato chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro migliore" : "Chiediamo al Signore e a chi svolge l'alto servizio della politica si legge nel testo che le questioni più delicate della nostra epoca, come quelle legate alle migrazioni, ai cambiamenti climatici, ...

Giornata mondiale del benessere sessuale - esperto : ecco 5 luoghi per performance di successo : Una vita sessuale soddisfacente dipende anche dal percorso compiuto prima di arrivare in camera da letto, cioè dagli stili di vita e dalle scelte quotidiane. In occasione della Giornata Mondiale del benessere sessuale, promossa dall’OMS ogni 4 settembre, il Prof. Emmanuele A. Jannini, Ordinario di Endocrinologia e Sessuologia Medica dell’Università Tor Vergata di Roma, racconta il percorso salute ideale per arrivare a una performance di successo ...

Giornata mondiale del cane - un'università in Costa Rica permette la presenza degli animali in classe : ... regole e buon senso, possono far convivere le esigenze di tutti tutelando sia chi ha la capacità di apprezzare la compagnia dei quattrozampe, sia chi non riesce a comprenderne il mondo e sia il ...

Giornata mondiale del cane - dagli esperti i consigli per stare in forma con l’amico a quattro zampe : Oltre che compagno fedele di vita esperti e studi dimostrano che per stare in forma, l’alleato più prezioso è a quattro zampe con cui trascorrere attività all’aria aperta che possono fare bene sia all’umore sia al fisico. Secondo l’American Heart Association, infatti, possedere un cane ridurrebbe il rischio di subire un attacco di cuore da parte del proprietario che, portando a passeggio il proprio animale, si troverebbe così a fare movimento ed ...

Bracciano - 3a Giornata campionato mondiale juniores classe 470 : Terza giornata di vela olimpica e a Bracciano le gare sono in balia delle beffe del meteo che ogni pomeriggio sta costringendo il comitato di regata a richiamare la flotta a terra a causa dei violenti ...

Bracciano - seconda Giornata di regate del mondiale Juniores classe 470 : Dopo la tempesta di ieri che ha costretto gli equipaggi del campionato mondiale Juniores classe 470 in corso di svolgimento a Bracciano a rientrare in anticipo, la seconda giornata dominata dal vento ...