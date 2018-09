Giocare a tennis allunga la vita di quasi 10 anni il doppio rispetto al calcio

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Buone notizie per gli amanti del: secondo un recente studio epidemiologico, praticare questo sport allungherebbe ladi circa 10(ilal). La ricerca è stata condotta in Danimarca per 25, dal 1991 al 2017: gli studiosi hanno monitorato la salute di 8600 cittadini di Copenaghen, arrivando a concludere che i benefici delsono molteplici. Praticata a lungo, infatti, questa attività è in grado davvero dire la.I ricercatori del Saint Luke's Mid America Heart Institute di Kans hanno avuto modo di appurare che gli sport di gruppo o con almeno due personeno lapiù di quelli che si praticano in solitaria. Lo studio, pubblicato sulla rivista Mayo Clinic Proceedings, sottolinea che ilin particolare è in grado di regalare ben 9,7in più agli appassionati della ...