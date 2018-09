Giardini delle Esperidi Festival | la presentazione del programma il 14 settembre a Lorica

Borgomanero - il Giardini ere delle Isole firmerà il nuovo volto del parco della Resistenza : Giustina, nato a Borgomanero , nel 2014 ha ottenuto il premio come 'miglior giardiniere al mondo' dalla Royal Horticultural Society di Londra, una delle istituzioni più importanti del pianeta nel ...

ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA/ Opus : i Giardini delle delizie e il "Carteggio" di Pennisi : Il festival, intitolato Opus, si estende dal 26 giugno al 14 luglio, include musica classica, contemporanea, jazz ed etnica e si tiene in un luogo delizioso. GIUSEPPE Pennisi(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 06:40:00 GMT)