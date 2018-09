Giappone | il governo si prepara all’eruzione del Monte Fuji

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Una commissione governativa sta elaborando i piani di emergenza per l'area metropolitana di Tokyo in caso di eruzione del. Il vulcano (la vetta più alta del, con i suoi 3.776 metri), dista circa circa 100 km dal centro della capitale: è un vulcano attivo che in passato ha generato numerose eruzioni di grande rilevanza. Le nubi di cenere emesse nell'atmosfera dal risveglio del vulcano rischierebbero di gettare nel caos Tokyo: per tale motivo è stato istituito un Consiglio centrale per la gestione dei disastri, che conta 14 membri, per studiare gli effetti e la portata di una eventuale eruzione, e le sue conseguenze sulle infrastrutture energetiche, i trasporti, sulle reti logistiche e l'approvvigionamento idrico dell'area metropolitana della capitalese.