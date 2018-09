Germania | pubblicato report sugli abusi sessuali dei preti cattolici | 3 677 bambini

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018) In 68 anni, dal 1946 al 2014, 3.677 minori sono stati abusati dadella Chiesa tedesca: circa 55 casi all’anno. Ad anticiparlo sono Der Spiegel e Die Zeit che pubblicano in esclusiva alcune parti del rapportosu minori da parte di sacerdotie appartenenti agli ordini nell’ambito della Conferenza dei vescovi tedeschi commissionato dalla stessa Conferenza a tre università tedesche, documento che dovrebbe essere presentato dal cardinale Reinhard Marx a Fulda, in Assia, il 25 settembre. Lo studio, che rappresenta un documento di portata mai vista prima, è frutto di una ricerca congiunta delle università di Mannheim, Heidelberg e Giessen e si basa su una ricerca svolta su oltre 38mila fascicoli personali provenienti da 27 diocesi tedesche. La ricerca ha scoperchiato storie di violenze che coinvolgono 1.670, circa il 4,4% di tutti i ...