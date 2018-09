Germania | media | 3 677 casi abusi nella Chiesa Cattolica

F1 - buone notizie per il futuro del Gp di Germania : raggiunto un principio di accordo con Liberty Media : Trovano conferma le voci che parlano di un accordo raggiunto tra Liberty Media e i proprietari del circuito di Hockenheim per mantenere in calendario il Gp di Germania Una lunga trattativa che pare sia arrivata alla definitiva fumata bianca, un’operazione complessa che si avvia verso la completa definizione. Gli organizzatori del Gp di Germania e Liberty Media hanno raggiunto un principio di accordo per mantenere la gara in ...

Germania : media - scontri a manifestazione a Chemnitz : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

SONDAGGI POLITICI/ Fake news - italiani non si fidano dei media : ‘doppiati’ dalla Germania : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Pd sprofonda al 15%, il duopolio M5s-Lega sfiora il 60% insieme. Bene fiducia e consenso del premier Conte(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:55:00 GMT)

F1 - un podio che non basta per evitare le critiche : Raikkonen ‘inchiodato’ dai media dopo il Gp di Germania : La Gazzetta dello Sport si scaglia contro il pilota finlandese, nonostante abbia salvato l’onore della Ferrari salendo sul podio in Germania Un terzo posto utile a salvare l’onore della Ferrari, dopo il disastro commesso da Vettel al cinquantaduesimo giro del Gp di Germania. Entrambi i piloti al comando prima della pioggia, solo un podio al termine della gara. Photo4/LaPresse Tutto merito di Kimi Raikkonen, perfetto sotto la ...