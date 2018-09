Geoffrey Owens nel cast di NCIS New Orleans 5 | l’ex de I Robinson torna in tv dopo le

optimaitalia

(Di mercoledì 12 settembre 2018) IldiNew5 accoglie, conosciuto per aver interpretato Alvin Tibideaux (il genero del personaggio di Bill Cosby) ne I. Qualche giorno fa, l'attore era stato sommerso dalle polemicheche una sua foto aveva fatto il giro del web. Si tratta di uno scatto che lo ritraeva nei panni di un cassiere presso un supermercato di Clifton, nel New Jersey, da Trader Joe's.vi lavorava come impiegatoaver abbandonato il mondo dello spettacolo. Il suo curriculum è infatti spoglio e,la fine de I, non ha più lavorato sul piccolo schermo, compiendo qualche apparizione sporadica in serie TV e spot pubblicitari.Entrando neldiNew5, persi è aperta una nuova possibilità dire in televisione. Molti artisti si sono schierati in sua difesa contro gli sfottò del web. Il regista e produttore Tyler ...