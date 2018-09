: Il presidente Toti si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di da… - DaniloToninelli : Il presidente Toti si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di da… - matteosalvinimi : #Salvini: Penso che sia Toti che Di Maio stiano facendo il possibile per Genova. #radioanchio - Agenzia_Ansa : #Genova La protesta degli sfollati del #PonteMorandi: 'rispetto!'. Toti contro Di Maio. Toninelli: 'Abbiamo subito… -

"Da parte di alcuni membri delc'è troppa fretta, tanta inesperienza e un po' dismo. Quando si è inesperti è buona norma volare bassi, farsi aiutare e praticare prudenza". Lo ha detto il governatore ligureal settimanale Oggi in edicola domani. Secondo"le velleità di certe dichiarazioni non reggeranno alla prova dei fatti: vale per Ilva,dove alla fine si è siglato l'accordo con Mittal,e per, dove al tavolo per ricostruire il ponte si devono sedere tutti, anche Aspi nonostante i suoi torti",dice(Di mercoledì 12 settembre 2018)