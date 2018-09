Genova - arriva il decreto : dagli aiuti per la città al nuovo commissario. Leggi il testo : aiuti ai privati, sconti fiscali, sostegno alle piccole e micro imprese, al trasporto pubblico locale a alle attività del porto. Sono alcune delle misure per Genova contenute nella prima bozza del ...

Genova : venerdì arriva il decreto in cdm - ricostruzione del ponte entro un anno : Non sarà affidata ad Autostrade ma, 'partendo dalle regole attuali del codice appalti e sulla base dell'eccezionalità potremo affidare direttamente a una società pubblica l'appalto per la ...

Genova : venerdì arriva il decreto in cdm - ricostruzione del ponte entro 1 anno : Non sarà affidata ad Autostrade ma, 'partendo dalle regole attuali del codice appalti e sulla base dell'eccezionalità potremo affidare direttamente a una società pubblica l'appalto per la ...

Infrastrutture : Toti a 'la Repubblica' - dal governo arrivano solo no e Genova affonda : In una situazione così drammatica, con 43 morti e il rischio di danni all'economia con perdite di posti di lavoro, bisogna essere seri. I giudici devono fare giustizia". Il governo, la Regione e il ...

Maratona di Genova - arriva lo stop del Comune per il ponte Morandi : 'Abbiamo detto agli organizzatori di far slittare la data - spiega Stefano Anzalone, consigliere del Comune con delega allo Sport - è una rinuncia dolorosa ma necessaria, perché in questo momento di ...

Ponte Morandi - è arrivata la prima notizia che i parenti delle vittime aspettavano. Cosa sta succedendo a Genova : Sono 20 le persone iscritte nella lista degli indagati per il disastro di Ponte Morandi a Genova più la società Autostrade. E’ quanto emerge da fonti investigative relativamente all’inchiesta sul crollo della Procura di Genova. Tra le ipotesi di reato contestate quelle di disastro colposo, omicidio colposo stradale plurimo e omicidio colposo plurimo con aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. I nomi ...

Iniziative Villorba Rugby - da Genova arriva Micol Cavina : Micol coltiva altri interessi nel mondo dello sport: nel raro tempo libero gioca infatti a bowling e non disdegna di arbitrare qualche partita di Rugby, affascinata dal ruolo dell'arbitro ed amante ...

Crollo Ponte Genova - arriva il maltempo : zona Polcevera osservata speciale : Massima attenzione all’evoluzione del meteo nelle prossime ore in Liguria: allerta gialla per temporali, su gran parte della regione: Savonese, Genovese, e Spezzino dalle 20 di questa sera fino alle 23:59 di domani. A preoccupare, gli effetti del maltempo sull’area del Crollo di Ponte Morandi. Per questo sono state adottate specifiche misure: “Da questa sera alle 20 a domani alle 24 sul Polcevera non solo non si lavorerà, ma ci ...

Allarme E45 dopo Genova - a settembre la verità : arriva la perizia sulla frana di Pieve : Arezzo, 22 agosto 2018 - È sicura la E45? Oppure i viadotti, le gallerie, i ponti sospesi del tratto appenninico in provincia di Arezzo rischiano di fare la fine del Ponte Morandi di Genova, come pure ...

Genova - arrivano i primi alloggi ma scatta la rabbia : 'Per ora solo annunci - nessuna spiegazione' : Erano case costruite per i ferrovieri di Genova negli anni '40, seguiranno la sorte del ponte Morandi che le sovrastava dagli anni '60 e che le minaccia ancora coi monconi rimasti dopo il crollo: ...

Presidente Mattarella è arrivato a Genova per funerali di Stato : Roma, 18 ago., askanews, - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Genova per i funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi presiedute dal cardinale arcivescovo ...

Crollo Genova - ricerche tutta la notte E ora arrivano i tecnici del ministeroRottura strallo ipotesi seria di lavoro : Si continua a scavare: una quindicina i dispersi. Sabato i funerali di Stato. Il ministero delle Infrastrutture dà 15 giorni ad Autostrade per l’Italia per la relazione sul disastro

Crollo Genova - ricerche tutta la notte E ora arrivano i tecnici del ministero Rottura strallo ipotesi seria di lavoro : Allo stesso tempo si iniziano a celebrare anche i primi funerali - di chi preferisce una cerimonia privata alle esequie di Stato - mentre la politica si scontra sul tema della revoca delle ...

Genova. Crollo ponte Morandi : almeno 22 morti - stasera arriva Conte : “Sono almeno già 22 le vittime recuperate e 8 i feriti”. Lo ha comunicato il vice ministro ai Trasporti, Edoardo