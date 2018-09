Gemma si prende la sua rivincita su Giorgio | “Sorridere sempre”

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Tina prende in giro Gemma - l’avvistamento (Trono Over) : Uomini e Donne , ecco tutte le ultime Anticipazioni in attesa della prima registrazione, Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani, l’avvistamento .(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e donne prima puntata : Tina prende ancora in giro Gemma : Cresce l'attesa per la prima puntata di Uomini e donne. Quest'anno il dating show di Maria De Filippi giochera' d'anticipo e, se negli anni scorsi è andato in onda a partire da meta' settembre [VIDEO], quest'anno la puntata d'esordio dell'edizione 2018-2019 andra' in onda il prossimo lunedì 10 settembre. La De Filippi scendera' subito in pista per sfidare sul nascere la nuova trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me, che andra' in onda dalle ...