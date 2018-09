Gazzelle al Forum di Assago e al Palalottomatica di Roma | in concerto nei palazzetti nel

optimaitalia

: .@Gazzelledaje al Forum di Assago e al Palalottomatica di Roma, in concerto nei palazzetti nel 2019: biglietti in p… - OptiMagazine : .@Gazzelledaje al Forum di Assago e al Palalottomatica di Roma, in concerto nei palazzetti nel 2019: biglietti in p… - rockolpoprock : Anche Gazzelle arriva nei palasport: annunciati due concerti al Forum di Assago e al PalaLottomatica di Roma.… - bittertongue : RT @VivoConcerti: Si, ci vediamo al Mediolanum Forum e al PalaLottomatica! Biglietti da venerdì alle 10 su -

(Di mercoledì 12 settembre 2018)aldi(Milano) e aldiper due concerti nei palasport. L'artista debutta neiitaliani e lo fa con due eventi rispettivamente in programma per il 1° marzo a Milano e per il 3 marzo a.I biglietti per assistere ai due concerti disaranno disponibili in prevendita dalle pre 10.00 di venerdì 14 settembre su TicketOne.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10.00 di lunedì 17 settembre 2018.I prezzi dei biglietti per entrambi i concerti partono dai 20 per per l'anello C numerato, 25 euro per un posto nel settore del parterre in piedi non numerato fino ad un massimo di 30 euro per un posto nell'anello A numerato in entrambi i. Ai prezzi indicati va aggiunto il diritto di prevendita.Al Mediolanumdiè disponibile anche il settore della tribuna gold centrale numerata al prezzo di ...