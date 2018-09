Gatto salta nella culla | neonato muore soffocato

ilgiornale

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Ètocarrozzina dove stava dormendo une lo ha ucciso soffocandolo. Undomestico ha così causato la morte di un bambino di appena un mesecittà di Zlatoust, in Russia.Il piccolo era stato messo a riposare al rientro da una passeggiata. All'improvviso ilè balzato, sedendosi sul viso del bimbo. Così il peso dell'animale e i suoi peli hanno impedito aldi respirare.Quando la mamma si è accorta dell'accaduto ha subito allontanato ildallae provato a far respirare il bambino, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. La donna ha portato ilin ospedale e subito dopo è stata allertata la polizia.Ora le forze dell'ordine sono a lavoro per cercare di capire cosa sia realmente accaduto anche se pare che sia stato proprio l'animale domestico la causa del decesso del piccolo.