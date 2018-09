Frequenze 5G | iliad si aggiudica l’ambita 700 MHz

Iliad punta alle Frequenze 5G con un assegno da 750 milioni : Italia: con la Finanziaria, il governo si prepara al peggiore degli scenari Parigi, 12 set - (Agenzia Nova) - Il governo italiano di fronte al peggiore degli scenari. È questo il titolo di un editoriale pubblicato dal quotidiano francese “Les Echos”, in cui si afferma che la presentazione della l

Rete 5G in Italia - Iliad ha vinto la prima asta : suoi 10 megahertz di Frequenze : Rete 5G in Italia, Iliad vince la prima asta Rete 5G in Italia, Iliad ha vinto la prima asta: suoi 10 megahertz di frequenze La nuova sfida del settore telefona si gioca nell'ambito della velocità di ...

Rete 5G in Italia - Iliad vince la prima asta : suoi i 10 megahertz di Frequenze : Rete 5G in Italia, Iliad vince la prima asta Rete 5G in Italia, Iliad vince la prima asta: suoi i 10 megahertz di frequenze La nuova sfida del settore telefona si gioca nell'ambito della velocità di ...

Iliad - asta per le Frequenze 5G : trionfa l’azienda francese/ Si è aggiudicata i lotti con la migliore banda : asta 5G, aperte le buste al Mise: 2,48 miliardi è il minimo garantito per lo Stato dalle società ammesse. Ed è la somma auspicata dalla legge di Bilancio 2018. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:13:00 GMT)