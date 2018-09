Francesco Monte fuori dal Gf Vip E in campo scende Antonio Ricci

ilgiornale

: Francesco Monte ufficialmente eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip. L’unico concorrente ad abbandonare la c… - simone_paciello : Francesco Monte ufficialmente eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip. L’unico concorrente ad abbandonare la c… - repubblica : #Buongiorno a tutti. Grazie a Francesco Bellelli per questa foto scattata all’alba sulla cima del monte Resciesa ne… - AngryMercurio : RT @stanzaselvaggia: Fatemi capire. A Mediaset fanno apparire in tv e pagano profumatamente le ospitate di Fabrizio Corona che è ancora uno… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) È scoppiato un caso attorno alla probabile esclusione didalla terza edizione del Gf Vip, che arriva su Canale 5 dal 24 settembre. Il rumor è stato lanciato nella giornata di ieri dal sito Dagospia, ma dalla produzione né dal diretto interessato, non è stato rilasciato nessun comunicato.Ora in merito alla probabile ma ancora non del tutto confermata eliminazione anticipata di, parla il portale 361 Magazine, che fornisce dettagli sulla vicenda. "O io o lui" afferma, il direttore di Striscia La Notizia, il quale avrebbe posto un ultimatum a Mediaset in merito alla partecipazione dial reality. L"ex tronista, che dopo il "canna-gate" sta cercando di riabilitare la sua immagine, pare che abbia rifiutato di partecipare a Tale e Quale Show per entrare nella casa del Gf Vip. Il sito afferma che sia Maurizio Costanzo che Maria De Filippi ...