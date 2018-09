FRANCESCA RETTONDINI | STORIA CON ALBERTO CASTAGNA STRUMENTALIZZATA Un

FRANCESCA RETTONDINI : "L'amore con Alberto Castagna è stato strumentalizzato" : "Mi addolora vedere anche a distanza di tanto tempo delle immagini di Alberto in tv" E' un vero sfogo quello di Francesca Rettondini, ospite a Storie Italiane su Rai 1. Un lungo intervento in cui l'attrice, famosa soprattutto negli anni '90, si sfoga a proposito degli scarsi omaggi rivolti al suo compagno Alberto Castagna, il conduttore morto nel marzo 2005 alla quale vorrebbe gli venisse dedicato un premio:Non per me, lo dico per il ...