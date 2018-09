Frana strada a Vibo | sgomberato immobile

Maltempo Calabria - Frana nel Reggino : Anas chiude strada : A causa di una frana provocata dalle avverse condizioni meteo è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in località Bagnara Calabra (km 506,300), in provincia di Reggio Calabria. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, per la gestione del traffico e per rispristinare la regolare circolazione. L'articolo ...

Maltempo : la strada sul passo Stalle ancora chiusa dopo la Frana : Rimane chiusa per frana la strada provinciale passo Stalle, in Alto Adige. La grande frana si era staccata ieri pomeriggio dal pendio sovrastante la strada provinciale che porta al confine con l’Austria. Una parte della strada e l’accesso all’adiacente tunnel dal lato italiano del passo, ovvero quello che parte da Anterselva, è chiusa al traffico, e la strada provinciale rimarra’ off limits sino almeno ...

Maltempo in Valtellina : riapre strada dopo Frana : Riaperta al traffico la strada che porta al passo del Gallo e al confine con la Svizzera: era bloccata da una frana innescata da violenti temporali abbattutisi su Livigno (Sondrio) e gran parte dell’alta Valtellina. Gli operai hanno lavorato senza sosta per liberare la carreggiata dai detriti. L'articolo Maltempo in Valtellina: riapre strada dopo frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Frana su una strada in Valtellina per forti piogge : Nuova frana nel pomeriggio di oggi sulla strada del passo del Gallo, in Valtellina, dopo quella di alcune settimane fa che aveva interrotto la viabilità, pur non isolando Livigno (Sondrio). All’origine della frana il violento temporale che si è abbattuto sulla zona dell’alta Valtellina. Nessuna auto in transito è stata investita dai detriti, stando alle prime notizie. Sul posto stanno ora operando squadre dei Vigili del fuoco e ...

Frana isola il lago di Nemi - strada chiusa : famiglie e negozi in difficoltà - Foto Luciano Sciurba - : lago di Nemi, sui Castelli romani, è isolato: verso le 9.30, un ampio costone di roccia con decine di grossi massi è Franato interrompendo via Tempio di Diana. Solo per caso non sono state travolte ...

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : disastro in Val Ferret per una Frana su un campeggio - un morto. Chiusa la strada del traforo del Gran San Bernardo : Situazione complicata per via del Maltempo in Valle D’Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare il disastro in Val Ferret nel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, ...

GR : Frana sulla strada dell'Albula - passo chiuso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve