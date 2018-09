Fortnite | disponibile un pacchetto di contenuti esclusivo per gli abbonati PlayStation

Fortnite : disponibile il nuovo aggiornamento che introduce il Fucile d'assalto silenziato : Nella giornata di oggi era atteso il nuovo aggiornamento di Fortnite che, tra le varie novità, porta con sé una nuova arma nella modalità Battle Royale, il Fucile d'assalto silenziato.Epic Games ha finalmente reso note tutte le novità della nuova patch che riguardano sia Battaglia Reale che Salva il Mondo.Il Fucile d'assalto silenziato, viene descritto come un'"arma furtiva che premia i colpi inflitti con precisione. Può essere trovato nei ...

Fortnite sbarca anche su Monopoly - un versione del celebre gioco da tavolo è disponibile per il preordine : Se siete appassionati di giochi da tavolo ma allo stesso tempo nutrite una particolare simpatia nei confronti di Fortnite, questa nuova versione di Monopoly potrebbe fare al caso vostro, ci fa notare Eurogamer.Fortnite Monopoly è attualmente disponibile per il pre-ordine ad un prezzo di 26,99 sterline. In questa edizione del celebre gioco di società rivisitata all'insegna del battle royale più famoso del momento giocheremo con l'obbiettivo di ...

Fortnite : è ora disponibile al download la patch 5.21 - vediamo la patch note completa : Per ulteriori dettagli e per le novità riguardanti anche Fortnite Salva il Mondo , rimandiamo alle patch notes ufficiali . Cosa ne pensate di questo aggiornamento?

Fortnite : è ora disponibile al download la patch 5.21 - vediamo la patch note completa : Sarà anche Ferragosto ma Epic Games non va di certo in vacanza, e anzi aggiorna proprio nella mattinata quello che probabilmente è diventato il suo titolo più celebre, Fortnite, rilasciando al download la patch 5.21.Per quanto riguarda la modalità battaglia reale, come possiamo leggere sul sito di Epic Games, le novità sono molte.Innanzitutto iniziamo con la nuova modalità a tempo Anni 50 a Palla, la cui descrizione reca:Read more…

La beta di Fortnite è ora disponibile per vari smartphone e tablet Android : L'esclusiva per Samsung Galaxy 9 del popolare battle royale sembra essere terminata, quindi Fortnite è ora disponibile per tutti i dispositivi Android compatibili con la versione beta del gioco. Fortnite per Android è attualmente disponibile ancora in versione beta, ma non nel Play Store, bensì solo registrandosi tramite il sito web di Epic Games. L'articolo La beta di Fortnite è ora disponibile per vari smartphone e tablet Android proviene da ...

La beta di Fortnite è ora disponibile per smartphone e tablet Android : L'esclusiva per Samsung Galaxy 9 del popolare battle royale sembra essere terminata, quindi Fortnite è ora disponibile per tutti i dispositivi Android compatibili con la versione beta del gioco. Fortnite per Android è attualmente disponibile ancora in versione beta, ma non nel Play Store, bensì solo registrandosi tramite il sito web di Epic Games. L'articolo La beta di Fortnite è ora disponibile per smartphone e tablet Android proviene da ...

Fortnite : la beta è disponibile per i dispositivi mobili Android : Fortnite ha fatto la sua comparsa anche sul panorama Android, ma ha deciso di intraprendere la propria strada bypassando il PlayStore, come potete leggere anche qui.Ebbene il periodo di esclusiva per Samsung Galaxy Note 9 sembra essere finito, riporta Indipendent, per cui il battle royale è ora disponibile per tutti i dispositivi Android compatibili con la versione beta del gioco, scaricabile direttamente attraverso il sito di Epic Games, ma ...

Fortnite Battle Royale per Android non sarà disponibile su Google Play : 2 Epic Games, azienda produttrice del gioco Fortnite, ha preso un'importante decisione: il download di Fortnite Battle Royale per Android sara' disponibile solo dal sito ufficiale della societa' statunitense. Una presa di posizione infausta soprattutto per Google che, infatti, vedra' sparire il videogame dal suo store. Del resto, Epic Games si è concessa un lusso che in pochi possono permettersi, giacché la pubblicita' su Play ...

Download APK Fortnite per Android? Disponibile per tutti : le modalità : Continua a viaggiare costantemente sulla cresta dell'onda Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che in poco più di un anno è riuscito a conquistare in maniera ineluttabile la scena videoludica mondiale. Un successo planetario che ha avuto come conseguenza l'approdo su tutte le piattaforme di gioco disponibili (e maggiormente utilizzate), con quella per Android che si appresta ad accodarsi a quelle rilasciate in ...

Fortnite per Android è disponibile da oggi per i possessori dei top di gamma di Samsung : La versione mobile di Fortnite, il videogame di Epic Games che grazie alla sua modalità Battle Royale sta segnando negli ultimi mesi record su record, arriva su Android in Beta dopo aver debuttato sui dispositivi iOS. Il rilascio vedrà data priorità ai possessori dei top di gamma di Samsung degli ultimi anni, a partire dal Galaxy S7 ed S7 Edge per arrivare ai nuovi Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 che regaleranno ai loro possessori ...

Fortnite su Android disponibile da oggi 9 agosto : link invito beta per tutti i Samsung Galaxy e non solo : Fortnite su Android sarà esclusiva inizialmente dei Samsung Galaxy Note 9 e i Samsung Tab S4. Lo avevamo già anticipato ma ai margini della presentazione Unpacked 2018 del produttore asiatico ne abbiamo l'assoluta certezza. Tuttavia, arrivano delle ottime notizie per tanti altri device Samsung Galaxy (e non solo) che avranno la possibilità di chiedere l'invito per la beta del titolo proprio da questo momento. Si può fare richiesta di Fortnite ...

Fortnite è finalmente disponibile su Android : Con una mossa a sorpresa, nel pomeriggio di oggi Epic Games ha aperto le registrazioni per la beta di Fortnite su Android, un atto che segna quindi l'atteso debutto del Battle Royale più famoso al mondo sulla piattaforma.Se vi state affrettando per raggiungere il sito da cui è possibile registrarsi alla beta, vi avvisiamo che Epic ha scelto un modo particolare per esordire su Android, dato che Fortnite sarà inizialmente disponibile solo su ...

Fortnite Parco Giochi Torna Disponibile : La modalità Parco Giochi di Fortnite è ora Disponibile (stavolta davvero!). La modalità Playground di Fortnite è Tornata! Fortnite Modalità Parco Giochi Torna Disponibile Fortnite Modalità Parco Giochi Torniamo nuovamente a parlare di Fortnite, il fenomeno del momento che sta spopolando su qualsiasi piattaforma e che presto arriverà finalmente anche su Android, dopo essere sbarcato solo pochi giorni fa […]