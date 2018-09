Fortnite | Battle Royale | una dipendenza sfasciamatrimoni nel Regno Unito

Fortnite/ A ripetizione di Battle Royal : il regalo dei genitori ai giovanissimi gamer : A lezione di FORTNITE: negli Stati Uniti, il popolare videogioco si fa materia di studio. Sempre più genitori sono disposti a pagare per i tutor su gamer Sensei.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:35:00 GMT)

Fortnite Battle Royale per Android non sarà disponibile su Google Play : 2 Epic Games, azienda produttrice del gioco Fortnite, ha preso un'importante decisione: il download di Fortnite Battle Royale per Android sara' disponibile solo dal sito ufficiale della societa' statunitense. Una presa di posizione infausta soprattutto per Google che, infatti, vedra' sparire il videogame dal suo store. Del resto, Epic Games si è concessa un lusso che in pochi possono permettersi, giacché la pubblicita' su Play ...

Il Rampino e la Teleferica potrebbero approdare in Fortnite Battle Royale : In seguito alla manutenzione di questa mattina, Fortnite è stato aggiornato con la patch 5.20 e, puntualmente, vi abbiamo riportato tutte le novità dell'update.Tuttavia, stando a quanto riportato da Fortnite Intel, la patch nascondeva quelle che dovrebbero essere le prossime novità in arrivo.Nello specifico, sembra che, a breve, Fortnite Battle Royale si arricchirà con due nuovi oggetti che offriranno nuove possibilità nei movimenti e nel ...

EA potrebbe sviluppare un gioco battle royale free-to-play in stile Fortnite : Ispirati dal successo di Fortnite, anche EA potrebbe pianificare il proprio battle royale indipendente e gratuito. In una recente conference call, il direttore finanziario dell'azienda, Blake Jorgensen, ha dichiarato che la società sta "sperimentando" con il genere.Naturalmente, EA sta già pubblicando una vera e propria modalità, battlefield V includerà una battle royale, ma probabilmente, questa, non vedrà una versione standalone. Invece, la ...

Fortnite : Battle Royale - come sbloccare il battle pass segreto : Fortnite è il gioco più amato degli ultimi tempi. Scaricabile su diverse piattaforme gratuitamente, ha riscosso un grande successo tra i giocatori di tutto il mondo. Arrivato alla quinta stagione, Fortnite: battle Royale pone una nuova sfida da perseguire. Fortnite e le stelle di battaglia segrete Tornano le stelle di battaglia segrete nascoste nelle schermate di caricamento per la settimana, qualcosa che abbiamo visto per le prime sette ...

Fortnite - il battle royale di Epic Games - annuncia il record di ricavi : Il mondo dei videogiochi è un settore davvero in salute, con un numero di utenti in continuo aumento e con un giro di affari superiore ai cento miliardi di dollari all'anno. Nel 2017 l'ambiente ha visto un vero e proprio sconvolgimento al suo interno, merito di un genere praticamente nuovo, quello dei battle royale, dove l'obiettivo è uno solo, ovvero quello di rimanere l'unico (in caso di partite in singolo) o gli unici (in caso di match in ...

Fortnite e PUBG pronti a cedere la corona? Battlefield 5 e Call of Duty Black Ops 4 incombono : L'avvento sulla scena videoludica di prodotti del calibro di Fortnite e PUBG ha senza ombra di dubbio modificato in maniera radicale l'approccio dei publisher al mercato. Le dinamiche Battle Royale hanno assunto infatti nel tempo un rilievo sempre maggiore, con i numeri fatti registrare negli ultimi mesi che hanno dato di fatto ragione a Epic Games e Bluehole, con milioni e milioni di utenti pronti ad animare quotidianamente la scena dei due ...