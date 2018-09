Forte scossa di terremoto tra Turchia e Cipro | ecco DATI e MAPPE

Forte scossa di terremoto al largo della Nuova Zelanda [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato al largo della Nuova Zelanda alle 06:19:05 ora italiana (16:19:05 ora locale) ad una profondità di 135 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto al largo della Nuova Zelanda [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Giappone - Forte scossa M 6.7/ Ultime notizie video : 9 morti a Hokkaido - paura per centrale nucleare : Terremoto Giappone, scossa M 6.7 a Sapporo: paura per il nuovo violento sisma ma al momento nessun rischio tsunami né danni a cose o persone segnalati.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:59:00 GMT)

Forte scossa di terremoto in Giappone : allerta per una centrale nucleare : I morti accertati sono 8, ma mancano all'appello oltre 40 persone dopo il terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito l'isola di Hokkaido nel nord del Giappone alle 3.07 di notte ora locale e che è stato seguito da numerose scosse di assestamento anche molto forti. Non è stata dichiarata nessuna allerta tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche nella capitale Tokio. ...Continua a leggere

Terremoto : Forte scossa oggi in Grecia - ecco DATI e MAPPE : 1/4 ...

Forte scossa di terremoto in Bosnia-Erzegovina - al confine con la Croazia [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Forte scossa di terremoto in Bosnia-Erzegovina [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto : Forte scossa in Indonesia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Forte scossa di terremoto in Perù [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto in Molise. Aumentata la probabilità di una scossa ancora più Forte : La Protezione Civile è sempre pronta ad affrontare le eventuali emergenze in ogni angolo del Paese. In queste ore i suoi vertici si trovano in Molise, Regione interessata da diverse forti scosse negli ultimi giorni.--“C’è il Terremoto, il Terremoto non è prevedibile, ci sono queste scosse, gli esperti dicono che è Aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di conseguenza. Questo è il messaggio che deve ...

Il Capo della Protezione civile : "In Molise ci può essere una scossa ancora più Forte" : "C'è il terremoto, il terremoto non è prevedibile, ci sono queste scosse, gli esperti dicono che è aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di conseguenza. Questo è il messaggio che deve passare". Così il Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, oggi al Coc di Montecilfone (Campobasso) per un incontro con il sindaco, Franco Pallotta, i ...

Terremoto Molise - Borrelli : “Ci può essere una scossa più Forte - regoliamoci di conseguenza” : “C’e’ il Terremoto, il Terremoto non e’ prevedibile, ci sono queste scosse, gli esperti dicono che e’ aumentata la probabilita’ che ci possa essere una scossa ancora piu’ forte, regoliamoci di conseguenza. Questo e’ il messaggio che deve passare“: lo ha dichiarato oggi il Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, presente a Montecilfone (Campobasso) per un incontro con il ...

Terremoto : Forte scossa nel Pacifico davanti all’Oregon Perché è campanello d’allarme : Un sisma di magnitudo 6.3 mette in allarme una zona dove nel 1700 avvenne un Terremoto devastante seguito da uno tsunami distruttivo. L’area è conosciuta per la pericolosità sismica

Forte scossa di terremoto in Venezuela : avvertita anche in Colombia : L'epicentro della Forte scossa registrata in Venezuela, che non ha ancora una magnitudo Richter definitiva, è stato nello Stato di Sucre. Ma il terremoto è stato avvertito in una...

Terremoti : Venezuela - Forte scossa avvertita fino in Colombia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve