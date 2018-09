Formula 1 | gli orari del GP di Singapore in tv

Formula E - La Venturi sceglie Edoardo Mortara : Una nuova avventura per Edoardo Mortara: il pilota italo-svizzero si è unito al team Venturi per disputare il campionato 2018/2019 di Formula E, affiancando lex pilota di F.1 Felipe Massa.La prima impressione conta. Lo scorso anno, Edoardo ha avuto modo di sperimentare il mondo del motorsport elettrico proprio a bordo delle monoposto della Venturi: a Hong Kong sfiorò la vittoria, gettando tutto alle ortiche a pochi giri dal termine, mentre ...

Mick Schumacher/ Doppia vittoria in Euro Formula 3 al Nurburgring per il figlio di Schumi : Mick Schumacher: Doppia vittoria in Euro Formula 3 al Nurburgring per il figlio di Schumi, weekend memorabile per il giovane Schumacher e il team Prema(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 17:53:00 GMT)

Formula 3 - Mick Schumacher cala il poker : il figlio del Kaiser centra uno splendido successo al Nurburgring : Il giovane pilota tedesco ha conquistato il quarto successo in questa stagione del FIA Formula 3 European Championship Mick Schumacher cala il poker, vincendo la quarta gara in questa stagione della Formula 3 European Championship. Il giovane pilota tedesco si impone sul circuito del Nurburgring, ottenendo così il secondo posto in classifica generale alle spalle di Ticktum, terzo oggi al traguardo. Il figlio del Kaiser parte benissimo e, ...

Formula1 - McLaren : ritorna Pat Fry - sarà capo degli ingegneri : Prosegue l'opera di ristrutturazione tecnica della McLaren, che annuncia l'ingaggio di Pat Fry come capo degli ingegneri. Per il tecnico britannico si tratta di un ritorno, visto che dopo gli inizi in ...

Formula 1 - Mercato piloti in subbuglio : Con lannuncio della McLaren allindomani del GP dItalia della partenza di Vandoorne e dellingaggio, al suo posto, di Lando Norris come compagno di Carlos Sainz (a sua volta sostituto di Fernando Alonso, che lascerà la F.1), sono quattro i team di Formula 1 che hanno già definito la line-up dei piloti per il 2019: al team di Woking, infatti, si aggiungono la Mercedes, con i confermatissimi Hamilton e Bottas, la Red Bull, che insieme a Max ...

Formula 1 - La McLaren scarica Vandoorne e sceglie Lando Norris : La notizia era nellaria, ma ora è diventata ufficiale: il giorno dopo il GP dItalia di Formula 1 la McLaren ha annunciato che, a fine stagione, Stoffel Vandoorne abbandonerà il team, lasciando il posto a Lando Norris. Vandoorne, che faceva parte del programma giovani piloti della squadra già nel 2013 e ha al suo attivo il successo nel campionato di Formula 2 del 2015, ha debuttato con il team inglese nel 2017, disputato finora 34 Gran ...

Formula 1 : il sogno di Mick - figlio di Michael Schumacher : ' Il ruolo di Michael Schumacher è tutt'ora enorme per il nostro sport. Lui è e sarà sempre un'icona. Per i giovani piloti dovrebbe essere più facile raggiungere la F1, e sarebbe speciale se Mick ...

Formula 1 - la doccia gelata del Gp di Monza e gli interrogativi sulla Ferrari : Sembrava una festa annunciata ed invece a gelare Monza ci ha pensato Hamilton. Va dato merito all’inglese per come ha saputo gestire la partenza e tutta la gara, fino a giungere, grazie all’aiuto della strategia attuata dal suo muretto, al momento decisivo dell’attacco e sorpasso di Raikkonen. Tanti i demeriti invece in casa Ferrari. Cominciando da Raikkonen che è andato a chiudere Vettel come se fosse lui stesso a giocarsi il mondiale contro il ...

Formula 1 - GP Monza : Rosberg mette in guardia Vettel. 'Non può più sbagliare - Hamilton è una macchina' : Chiedere a uno di rallentare un avversario non è la fine del mondo, Kimi ha perso la prima posizione anche per motivi di blistering" Su Vettel "Ogni volta che Vettel ha avuto un'opportunità non è ...

Formula 1 - a Monza "il Fattore H" manda fuori giri la Ferrari : Lewis sposta gli equilibri : A prescindere dal potenziale della macchina, Hamilton è il solo pilota capace di fare veramente la differenza

Formula 1 - GP Monza : Bottas ammette gli ordini di scuderia in casa Mercedes. 'La mia missione era rallentare Kimi' : Nell'intervista post gara alla televisione ufficiale della Formula 1, Valtteri Bottas ha ammesso di aver un compito imposto dalla Mercedes: rallentare Kimi Raikkonen standogli davanti. ordini di ...

Diretta Formula 1 Gp Italia/ F1 Monza streaming video RAI gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Italia 2018 a Monza live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della mitica corsa brianzola (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:46:00 GMT)

Griglia di partenza GP Italia 2018 Formula 1/ Pole per Raikkonen : Vettel incontentabile - sarà duello rosso! : Griglia di partenza Formula 1 Gp Italia 2018 Monza: prima fila tutta Ferrari. E' Kimi Raikkonen ad ottenere la Pole position davanti a Sebastian Vettel.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:52:00 GMT)

