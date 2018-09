Fori Imperiali | i vigili bloccano un turista mentre incide il nome su un capitello di

Metro C. Raggi : lavori per portarla ai Fori Imperiali : “I lavori per realizzare la Metro C fino ai Fori Imperiali proseguono. Le immagini mostrano gli scavi di via Amba Aradam dove sorgera’ la futura stazione della terza linea Metropolitana di Roma e il pozzo di via Sannio nel quartiere San Giovanni da dove sono partite le ‘talpe meccaniche’, le cosiddette Tbm (Tunnel Boring Machine). Le talpe meccaniche hanno creato i tunnel di collegamento, partendo da via Sannio e ...