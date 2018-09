Focus sugli ETF 12 settembre 2018

Focus non chiude per ferie e in agosto propone diverse novità. Dai Vichinghi alle Meraviglie del Cielo fino alle curiosità sugli Squali : Focus, il nuovo canale gratuito Mediaset dedicato alla divulgazione culturale non andrà in “ferie”, nel senso che ad agosto proporrà diverse novità. Tutti gli appassionati di storia, tecnologie e Squali potranno segnare in agenda le date che vanno dal 7 al 30 agosto perché Focus ha in serbo per voi molte sorprese! Focus: programmazione speciale sui Vichinghi Sono previsti, infatti, tre appuntamenti con i sei episodi in prima visione assoluta di ...